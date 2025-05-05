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ФСБ показала кадры задержания пособников телефонных мошенников

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Фото: ЦОС ФСБ России
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания членов преступного сообщества, которые помогали обеспечивать работу мошеннических call-центров, рассылая ложные сообщения об угрозе терактов. 10 россиян были задержаны 5 мая.

По данным сотрудников спецслужбы, пойманные лица следили за работой сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали и отправляли недостоверные сообщения, намереваясь вызвать панику. Аналогичные сим-боксы могут применяться спецслужбами Украины для организации терактов на территории РФ, отметили в ФСБ.

На кадрах показаны конфискованные сим-боксы, установленные в багажнике автомобиля, а также перевозившиеся в спортивной сумке и желтой курьерской сумке якобы доставщика еды. Один из задержанных мужчин сообщил, что он согласился соучаствовать в деятельности аферистов, так как ему предложили «хорошо заработать». При этом он знал, что речь идет про call-центр.

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О задержании членов преступного сообщества сообщалось ранее 5 мая. В ходе обысков на территории разных регионов РФ были изъяты мобильные телефоны, 23 сим-бокса, более 1 тыс. сим-карт, деньги и электронные устройства с информацией. Фигурантов также проверят на причастность к мошенничеству в особо крупном размере. Расследуются уголовные дела по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе») и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»).

По данным Следственного комитета (СК) России, преступное сообщество создал россиянин 1993 года рождения, находясь за границей. Он объявлен в международный розыск. По имеющейся информации, мужчина проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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