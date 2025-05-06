Правоохранители ликвидировали подпольные узлы связи мошенников в Брянской области
Полицейские в Брянской области совместно с сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четырех местных жителей региона, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи для деятельности мошенников. Об этом 6 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники несколько месяцев под руководством анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование.
«С его помощью велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. Это позволяло телефонным мошенникам из-за рубежа похищать денежные средства граждан Российской Федерации», — указала в своем Telegram-канале Волк.
Электронные устройства и сим-карты фигуранты получали через доставку с курьерами. За работу иностранные сообщники выплачивали им вознаграждение в криптовалюте.
Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). В домах мошенников изъяты четыре сим-бокса, более 7 тыс. сим-карт разных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Накануне были задержаны 10 россиян, которые помогали обеспечивать работу мошеннических call-центров. Они следили за работой сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали и отправляли недостоверные сообщения, намереваясь вызвать панику. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), а также ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»).