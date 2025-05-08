WP рассказала об идее Белого дома депортировать мигрантов на Украину

Администрация Белого дома призвала Украину принять депортированных из Соединенных Штатов Америки граждан третьих стран. Об этом 6 мая сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что подобный чрезвычайный запрос с настоятельной просьбой принять нелегальных беженцев свидетельствует о стремлении действующего президента США Дональда Трампа обезопасить улицы своего государства от роста преступности путем сдерживания незаконной миграции.

Указывается, что о реакции Украины на предложение информации пока нет.

При этом несколько анонимных источников сообщили изданию, что эта тема никогда не обсуждалась на высшем уровне. Один из собеседников заявил, что ему вовсе неизвестно о каких-либо политических требованиях, выдвинутых Соединенными Штатами относительно принятия Киевом депортированных.

В газете отметили, что Дональд Трамп с самых первых дней своего пребывания на втором сроке в качестве президента США предпочитает действовать в вопросах депортации агрессивно, прибегая к нетрадиционным методам.

В рамках обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год Дональд Трамп предложил 2 мая прекратить выделение $3,5 млрд на программы, направленные на переселение мигрантов. Позднее, 3 мая, американский лидер отметил, что в случае отказа судов поддерживать его политику в вопросах депортации можно будет говорить о наступлении конца всей страны.