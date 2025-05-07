Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана

Министерство обороны России 6 мая раскрыло документы с информацией о подвиге, совершенном гвардии сержантом Кемелем Токаевым, отцом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

«В центральном архиве Министерства обороны имеется наградной лист на Токаева Кемеля, командира отделения 7-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка, который представлялся к ордену Отечественной войны II степени и был им награжден в январе 1945 года за подвиг, который он совершил при освобождении Польши», — рассказала «Известиям» главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО России Юлия Венгер.

Согласно данным документов, Токаев сначала выполнял задачу по обороне российских танков, а потом вместе с товарищами перешел в наступление. Он одним из первых ворвался на позиции противника и при помощи боевого автомата уничтожил пять немцев, а также ранил и взял в плен еще одного.

По словам Венгер, в ходе наступления Токаев был серьезно ранен в ногу, после чего его госпитализировали и комиссовали в июне 1954 года.

Корреспондент «Известий» Денис Калуга отметил, что данные документы Министерство обороны России раскрывает в преддверии годовщины победы Красной армии в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Министерство обороны России 6 мая опубликовало наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца президента Казахстана. Благодаря этому документу стало известно о его подвигах в годы Великой Отечественной войны.