Опубликован наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвига

Министерство обороны России 6 мая опубликовало наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Документ размещен на портале «Подвиг народа».

«За весь период боев с 17 июля по 1 августа 1943 года беспрерывно находился около танков.Охраняя их, действовал решительно и отважно. Под сильным артиллерийских обстрелом держал связь с танками и под ружейно-пулеметным огнем выполнял приказы командования по разведке состояния подбитых танков и экипажей и по отысканию проходов для танков. Огнем своего автомата уничтожил до 20 гитлеровцев», — описываются действия Токаева в наградном листе к одной из его медалей «За отвагу».

Также в ходе атаки в январе 1945 года он первым ворвался в расположение врага, уничтожил пятерых солдат и взял одного пленного. Несмотря на ранение в ногу, Токаев смог вернуться к своим позициям, по пути ликвидировав захваченного противника. За этот бой гвардии сержант получил орден Отечественной войны II степени.

До публикации этого документа было известно лишь о награждении Кемеля Токаева медалью «За отвагу».

21 апреля состоялось 23-е заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана. Главной темой заседания стали совместные проекты России и Казахстана, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Также обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества, развитие российско-казахстанского партнерства в космической отрасли.