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Названы самые популярные б/у автомобили у россиян

«Автостат Инфо»: Lada Granta стала лидером вторичного авторынка в апреле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В апреле текущего года самой популярной моделью на вторичном авторынке России стала Lada Granta. Ее перерегистрации выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и составили 14,1 тыс. единиц. Об этом 6 мая сообщает «Автостат Инфо».

На втором месте в рейтинге самые перепродаваемых б/у моделей идет Lada 2107 (13,2 тыс. ед.). Самой популярной иномаркой стала Kia Rio, однако ее продажи продолжают снижаться: в апреле перерегистрации упали на 12% (10,7 тыс. ед.).

Четвертой стала Lada 2114 (10,6 тыс. ед.), пятой — Hyundai Solaris (10,5 тыс.). Десятку замкнули Lada Niva Legend и Priora, Ford Focus, Lada Vesta и Toyota Corolla.

За апрель объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составил 531,6 тыс. единиц. При этом апрельский результат оказался на 13% выше мартовского. Вторичный рынок продолжил рост, начавшийся в феврале после январского спада продаж, отметили эксперты.

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Ранее в этот день сообщалось, что в апреле 2025 года объявление о продаже BMW 5 серии 2018 года выпуска оказалось самым популярным в РФ на вторичном авторынке. Пробег этого бизнес-седана составлял 70,5 тыс. км. Владелец оценил автомобиль в 3,7 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 52 потенциальных покупателя, а объявление было активно три дня.

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