Названо самое популярное объявление о продаже авто с пробегом в РФ

В апреле 2025 года объявление о продаже BMW 5 серии 2018 года выпуска оказалось самым популярным в РФ на вторичном авторынке, рассказали «Известиям» в сервисе «Авто.ру Бизнес» 6 мая. Аналитики изучили объявления от частных продавцов автомобилей, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня с момента публикации.

Пробег этого бизнес-седана BMW составлял 70,5 тыс. км. Владелец оценил автомобиль в 3,7 млн рублей. За первые три дня после публикации продавцу позвонили 52 потенциальных покупателя, а объявление было активно три дня.

Вторым по популярности стало объявление о продаже Skoda Rapid 2018 года с пробегом 55 тыс. км и стоимостью 1,3 млн рублей. С момента публикации по нему позвонили 50 раз, автомобиль был в продаже всего день. На третьем месте расположился кроссовер Toyota RAV4 2019 года с пробегом 71,5 тыс. км за 3,2 млн рублей (39 звонков, объявление было активно два дня).

При анализе учитывались предложения с автомобилями не старше семи лет, с пробегом не более 150 тыс. км, имевшими не более трех владельцев по ПТС. Также у автомобилей в выборке должно быть не более одного ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта.

Среди отечественных авто наиболее популярными объявления о продаже Lada Vesta, Niva и Largus. Быстрее других в апреле продавались автомобили Hyundai, Kia, Lada, BMW, Toyota, Porsche, Skoda и Mitsubishi. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более трех дней.

Накануне сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в апреле 2025 года в России составили 101,4 тыс. единиц (учитываются машины в возрасте до трех лет). Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в марте текущего.