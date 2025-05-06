Врач предупредила об опасности холодного душа во время отключения горячей воды

Во время отключения горячей воды прохладный душ может принести пользу здоровью, но важно учитывать возможные риски и противопоказания. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям» 6 мая, насколько безопасна такая практика и кому стоит избегать холодных водных процедур.

По ее словам, вода температурой ниже 20 градусов оказывает выраженное воздействие на организм: при контакте с ней происходит сужение кровеносных сосудов, временно повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. Также холодная вода стимулирует симпатическую нервную систему, вызывая стрессовую реакцию. Для здоровых людей это в большинстве случаев безопасно и даже может быть полезно: регулярное кратковременное воздействие холода укрепляет иммунную систему и улучшает кровообращение. Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, аритмией — резкое сужение сосудов рискованно.

«Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями холодный душ опасен из-за резкого спазма сосудов — он может спровоцировать гипертонический криз, нарушение сердечного ритма. Перепад температур создает сильную нагрузку на сердце, и даже кратковременное охлаждение способно обострить хроническое состояние. Таким пациентам лучше избегать холодных водных процедур и использовать теплую воду, даже если ее приходится подогревать самостоятельно», — отметила врач.

Эксперт объяснила, что холодный душ может нанести вред не только «сердечным» пациентам: при артрите, ревматоидных заболеваниях или других воспалительных процессах в суставах и мышцах переохлаждение, скорее всего, усугубит симптомы болезни или спровоцирует обострение. Может появиться или усилиться боль, ухудшится подвижность суставов.

Неполезно резкое длительное переохлаждение и людям с бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями дыхательных путей (бронхитом, хронической обструктивной болезнью легких). У них холод может спровоцировать спазм бронхов, затруднение дыхания, усиление кашля, одышку, вплоть до приступа удушья.

«Ситуация усложняется тем, что не все знают о своих заболеваниях: человек может не подозревать, что страдает, например, гипертонией или ишемической болезнью сердца. В этом случае серьезные последствия могут возникнуть буквально «на пустом месте» — и это совсем не редкость», — добавила Уланкина.

Однако мыться холодной водой может быть небезопасно не только людям с хроническими заболеваниями. Даже у вполне здорового человека, который не практикует регулярно закаливание, резкое переохлаждение способно вызвать стрессовую реакцию: ухудшается терморегуляция, повышается восприимчивость к вирусным инфекциям, могут обостриться скрытые воспалительные процессы. Особенно это опасно для людей со сниженным иммунитетом, детям, пожилым, подчеркнула эксперт.

«При воздействии низких температур происходит сужение кровеносных сосудов, в том числе в слизистых оболочках носа и горла, что уменьшает их кровоснабжение и питание. При непрерывном охлаждении в течение нескольких минут снижается местный иммунитет, защита от вирусов и бактерий ослабевает», — сказала Уланкина.

Также врач обратила внимание на то, что холод может замедлять активность лейкоцитов и производство антител — это затрудняет борьбу с инфекциями, особенно при уже ослабленном иммунитете. При этом повышается риск развития заболеваний дыхательных, мочевыводящих путей.

По ее мнению, прохладный душ — прекрасный инструмент для закаливания, но привыкать к нагрузке нужно постепенно, а практиковать обливания — регулярно, в течение всего года. Она не рекомендовала начать закаливания в экстренном порядке во время отключения горячей воды, потому что это не принесет пользы здоровью, а, наоборот, может привести к болезни.

Ранее в этот день эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук рассказал «Известиям», что горячую воду каждый год в летний период отключают для того, чтобы не было аварий. Это необходимо, чтобы снизить риск прорыва труб в отопительный зимний период.