Эксперт объяснил необходимость отключения горячей воды

Горячую воду каждый год в летний период отключают для того, чтобы не было аварий, чтобы снизить риск прорыва труб в отопительный зимний период, объяснил «Известиям» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук 6 мая.

«Отключая воду, в домах делаются гидравлические испытания: под большим напором и там, где трубы прорываются, происходит авария, туда выезжают ремонтные бригады и устраняют протечки», — уточнил он.

По его словам, если увеличить количество ремонтных бригад, то можно сократить время отключения горячей воды. Однако, как правило, аварии могут случиться достаточно серьезные или их может быть большое количество, поэтому периоды отключения горячей воды могут растянуться, отметил эксперт.

«В будущем естественным способом, когда будут уменьшаться износ сетей и увеличиваться их надежность, отключение горячей воды будет всё меньше и меньше и в какой-то момент воду перестанут отключать», — добавил Склянчук.

В то же время он рассказал, что в случаях, когда воду не дают дольше допустимого срока, нужно составить правильно оформленный акт. Необходимо при помощи управляющей компании зафиксировать отсутствие в кране воды.

«Это нужно для того, чтобы составить жалобу в Роспотребнадзор, в жилищную инспекцию. Для того чтобы они стали разбираться, в чем причина, иногда вина на стороне коммунальщиков, то есть на водоканале либо теплоснабжающих организациях, либо вина управляющей компании, которая не получила вовремя акты, для того чтобы возобновить поставку воды», — уточнил Склянчук.

Чтобы пережить период без горячей воды, некоторые люди пользуются собственными банями на дачных участках или ходят к соседям, знакомым. В обычных домах иногда используется электрический водонагреватель — в этой ситуации надо быть осторожным, чтобы не спровоцировать пожар, подчеркнул эксперт.

В середине апреля замглавы Минстроя Алексей Ересько рассказал «Известиям», что в процессе обновления коммунальных сетей срок летней остановки котельных сокращается. Однако, по его словам, уменьшать остановку подачи в квартиры горячей воды с устоявшихся 10 дней до семи нецелесообразно.