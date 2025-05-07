Россияне рассказали о своих предпочтениях в кофе

В категории готового кофе «с собой» лидируют латте, американо и капучино — на каждый из этих напитков приходится по 29% продаж. А вот раф оказался наименее популярным — его выбирают лишь 1% покупателей. Об этом говорится в исследовании аналитиков программы лояльности «Х5 Клуб», которые проанализировали продажи среди посетителей «Пятерочки» и «Перекрестка». С результатами ознакомились «Известия» 7 мая.

В России жители предпочитают пить растворимый кофе дома, тогда как в поездках они выбирают кофейные напитки. Растворимый кофе занимает 88% всех продаж, в то время как молотый кофе покупают лишь 6% потребителей, а зерновой — всего 3%.

Основная группа покупателей кофе — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, на которых приходится 62% продаж. Люди в возрасте 30–40 лет составляют 20% покупателей, а россияне старше 41 года — только 18%.

В 2024 году россияне приобрели 412,4 млн упаковок кофе, что на 8% больше по сравнению с 2023 годом. Продажи растворимого кофе увеличились на 9%, особенно в Волгоградской (+35%) и Свердловской (+20%) областях.

Молотый кофе стал более популярным, его продажи выросли на 7%, при этом Омская (+19%) и Новосибирская (+17%) области показали наибольший рост. Зерновой кофе также продемонстрировал увеличение продаж на 8%, особенно в Волгограде (+23%) и Красноярске (+21%).

А вот какао и горячий шоколад теряют спрос: в Новосибирской (–18%) и Омской (–17%) областях их покупают значительно меньше. Исключение — Волгоград, где продажи какао выросли на 24%.

Аналитики отмечают, что россияне постепенно переходят на зерновой кофе, отказываясь от сладких напитков вроде какао.

Ранее, 23 апреля, врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова рассказала «Известиям» о пользе и вреде кофе для организма. По ее словам, полезным вариантом кофе считается натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения.