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В МИД РФ назвали невозможной роль ООН как брокера в решении конфликта на Украине

Захарова: ООН не сможет сыграть роль честного брокера в конфликте на Украине
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Секретариат ООН вряд ли можно рассматривать в качестве честного брокера в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 6 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этих условиях секретариат едва ли можно рассматривать в качестве честного брокера в процессе урегулирования украинского кризиса. В очередной раз призываем ооновцев отказаться от ангажированного курса, перестать выступать в качестве рупора западной пропаганды, занять соответствующий статус нейтральной позиции», — отметила она.

По ее словам, представители ООН не комментировали «ни одно зверство», даже то, которое было доказано со стороны киевского режима. Они постоянно обращаются к сторонам конфликта с призывами к сдержанности и проведению независимых расследований. Однако, по мнению Захаровой, когда речь идет о России, ООН сразу приводит фальшивые данные, например цифры.

«А ведь эти самые нарушения норм международного гуманитарного права, я бы еще добавила — беспрецедентные, очевидны всем не предвзятым экспертам и наблюдателям, подобная линия, построенная на двойных стандартах, вызывает лишь негодование и отторжение», — рассказала она.

Захарова считает, что действия секретариата ООН демонстрируют нарушения положений Устава этой наднациональной организации. В соответствии с ним у сотрудников ООН должны быть равноудаленные позиции по всем вопросам. Им не следует высказываться однобоко. Захарова также призвала ООН вернуться к исполнению своих должностных обязанностей.

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В этот же день газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США и стать посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам бразильских властей, Вашингтон не выполнил обещания, которые ранее давал для разрешения ситуации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта заявил, что устав ООН является критерием равноправия и справедливости в мире, однако его мало кто соблюдает из стран Запада. По его словам, в основе новых центров силы, которые участвуют в достижении договоренностей по будущему, должно лежать «невмешательство во внутренние дела, право народов на самоопределение, территориальная целостность и права человека».

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