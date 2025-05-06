Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 5 мая сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны.

Согласно данным издания, предстоящий визит Лулы да Силвы в Москву для участия в праздновании Дня Победы должен продемонстрировать независимость внешнеполитического курса Бразилии.

«Ожидается, что Лула скажет [президенту России Владимиру] Путину, что у Бразилии есть полномочия для активного участия в посредничестве в мирном соглашении между русскими и украинцами», — указано в публикации.

Отмечается, что, по мнению бразильских властей, Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации украинского конфликта.

1 мая сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский за полтора года не менее шести раз посылал президенту Бразилии письма с просьбой об организации встречи, однако так и не получил ответа ни на одно из них. Среди прочего глава киевского режима просил Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года, но и эта просьба была проигнорирована.