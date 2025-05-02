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СМИ сообщили о многократных просьбах Зеленского о встрече с президентом Бразилии

Metrópoles: Зеленский не менее шести раз просил президента Бразилии о встрече
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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Президент Украины Владимир Зеленский за полтора года не менее шести раз посылал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма с просьбой об организации встречи. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила бразильская газета Metrópoles.

Газета утверждает, что с 2023 года Зеленский направил бразильскому коллеге шесть писем, но так и не получил ответ ни на одно из них.

Среди всего прочего президент Украины просил Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года, но и эта просьба была проигнорирована.

Газета добавила, что после того как Силва заявил о намерении прибыть в Москву по случаю 80-й годовщины Победы, украинские власти пригласили его посетить Киев до поездки в РФ, однако к настоящему моменту это не входит в планы бразильского лидера.

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Ранее, 29 марта, президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе Зеленского. Уточняется, что Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах «балканской инициативы».

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