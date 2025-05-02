СМИ сообщили о многократных просьбах Зеленского о встрече с президентом Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский за полтора года не менее шести раз посылал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма с просьбой об организации встречи. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила бразильская газета Metrópoles.
Газета утверждает, что с 2023 года Зеленский направил бразильскому коллеге шесть писем, но так и не получил ответ ни на одно из них.
Среди всего прочего президент Украины просил Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года, но и эта просьба была проигнорирована.
Газета добавила, что после того как Силва заявил о намерении прибыть в Москву по случаю 80-й годовщины Победы, украинские власти пригласили его посетить Киев до поездки в РФ, однако к настоящему моменту это не входит в планы бразильского лидера.
Ранее, 29 марта, президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе Зеленского. Уточняется, что Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах «балканской инициативы».