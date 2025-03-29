Президент Бразилии Силва отказался общаться с посланником Зеленского
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 27 марта сообщила La Repubblica.
Уточняется, что Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах «балканской инициативы».
«Он (Зеленский — Ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны», — приводятся слова экс-премьера Италии в публикации.
Согласно данным издания, президент Украины попросил д’Алему встретиться с бразильским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам экс-премьера Италии, Лула да Силва «чуть не выгнал» его, заявив, что Украина является проблемой США.
25 марта президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.
Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.