Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о ликвидации позиций ВСУ в курском приграничье
Общество
Роскачество выявило новую схему мошенничества с домашними животными
Общество
В МЧС сообщили об индексации с 1 апреля финансовой помощи пострадавшим в ЧС
Спорт
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал WTA-1000
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Армия
Средства ПВО за ночь сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали снег в европейской части России в апреле
Общество
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в краже иконы из храма
Армия
Военные группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 боевиков ВСУ
Армия
В Индии стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви – 2025»
Мир
WP сообщила об обеспокоенности Киева новыми условиями сделки с США по ископаемым
Общество
Белоусов поздравил сотрудников юрслужбы ВС РФ с профессиональным праздником
Мир
Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Мир
СМИ узнали о найденных на улице Англии документах с секретной военной информацией
Спорт
Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское
Мир
ABC сообщил о падении легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Пятигорске
Сюжет:

Президент Бразилии Силва отказался общаться с посланником Зеленского

0
EN
Фото: REUTERS/Adriano Machado
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 27 марта сообщила La Repubblica.

Уточняется, что Зеленский обратился к д’Алеме в кулуарах «балканской инициативы».

«Он (Зеленский — Ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны», — приводятся слова экс-премьера Италии в публикации.

Согласно данным издания, президент Украины попросил д’Алему встретиться с бразильским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам экс-премьера Италии, Лула да Силва «чуть не выгнал» его, заявив, что Украина является проблемой США.

По соображению сторон: РФ и США продвинулись в «Черноморской инициативе»
Стало известно, о чем договорились Москва и Вашингтон во время 12-часовых консультаций в Эр-Рияде

25 марта президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025