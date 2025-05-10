Эксперт рассказала о дыхательных практиках для расслабления

Дыхание — это не просто физиологический процесс, но и мощный инструмент регуляции нервной системы и эмоционального состояния, рассказала «Известиям» 10 мая фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.

«Когда мы дышим глубже или меняем ритм дыхания, мы напрямую воздействуем на работу симпатической и парасимпатической нервных систем. Быстрое и ритмичное дыхание активирует симпатическую систему, помогая взбодриться. А замедленное дыхание с акцентом на выдох усиливает парасимпатическую активность, снижая стресс и тревожность», — сказала она.

С физиологической точки зрения дыхательные техники оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. Изменяя ритм дыхания, можно регулировать частоту сердечных сокращений, тонус сосудов и даже активировать определенные центры в головном мозге. Дыхание соединяет кору головного мозга с более глубокими структурами, такими как гипоталамус играет важную роль в управлении стрессом и уровнем бодрствования.

Для быстрого включения в рабочий процесс специалист рекомендует использовать «огненное дыхание» (капалабхати): это техника, основанная на коротких активных выдохах через нос и пассивных вдохах. Всего одна минута такого дыхания в умеренном темпе (20–30 выдохов) может активизировать симпатическую нервную систему и увеличить приток крови к мозгу.

Для снятия стресса полезно применять дыхание с удлиненным выдохом в соотношении 1:2: вдох на 4 счета, выдох на 8. Этот метод снижает активность симпатической системы и постепенно переводит организм в режим восстановления. Также эффективным является дыхание по квадрату (4–4–4–4): вдох — задержка — выдох — задержка, где каждая фаза длится 4 секунды или больше, в комфортном ритме. Эта техника помогает стабилизировать нервную систему и замедлить сердечный ритм.

«Через дыхание мы можем быстро изменить уровень энергии и эмоциональное состояние. Это один из самых простых и безопасных способов саморегуляции», — подытожила Буры.

Ранее, 7 апреля, ревматолог, врач превентивной и интегративной медицины, эксперт компании Solgar Ильнур Зубаиров перечислил «Известиям» сигналы организма, говорящие о нехватке микроэлементов. По его словам, наличие белых точек на ногтевых пластинах может говорить о недостатке таких витаминов и микроэлементов, как цинк, кальций, йод, витамин А. Кроме того, он объяснил, что симптомы дефицита витамина C включают сухие и секущиеся волосы, усталость, опухшие и болезненные суставы.