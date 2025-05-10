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Эксперт рассказала о дыхательных практиках для расслабления

Эксперт Буры: дыхание является мощным инструментом для регуляции нервной системы
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Фото: Getty Images/Jasmina007
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Дыхание — это не просто физиологический процесс, но и мощный инструмент регуляции нервной системы и эмоционального состояния, рассказала «Известиям» 10 мая фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.

«Когда мы дышим глубже или меняем ритм дыхания, мы напрямую воздействуем на работу симпатической и парасимпатической нервных систем. Быстрое и ритмичное дыхание активирует симпатическую систему, помогая взбодриться. А замедленное дыхание с акцентом на выдох усиливает парасимпатическую активность, снижая стресс и тревожность», — сказала она.

С физиологической точки зрения дыхательные техники оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. Изменяя ритм дыхания, можно регулировать частоту сердечных сокращений, тонус сосудов и даже активировать определенные центры в головном мозге. Дыхание соединяет кору головного мозга с более глубокими структурами, такими как гипоталамус играет важную роль в управлении стрессом и уровнем бодрствования.

Для быстрого включения в рабочий процесс специалист рекомендует использовать «огненное дыхание» (капалабхати): это техника, основанная на коротких активных выдохах через нос и пассивных вдохах. Всего одна минута такого дыхания в умеренном темпе (20–30 выдохов) может активизировать симпатическую нервную систему и увеличить приток крови к мозгу.

Для снятия стресса полезно применять дыхание с удлиненным выдохом в соотношении 1:2: вдох на 4 счета, выдох на 8. Этот метод снижает активность симпатической системы и постепенно переводит организм в режим восстановления. Также эффективным является дыхание по квадрату (4–4–4–4): вдох — задержка — выдох — задержка, где каждая фаза длится 4 секунды или больше, в комфортном ритме. Эта техника помогает стабилизировать нервную систему и замедлить сердечный ритм.

«Через дыхание мы можем быстро изменить уровень энергии и эмоциональное состояние. Это один из самых простых и безопасных способов саморегуляции», — подытожила Буры.

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