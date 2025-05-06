Минобороны показало кадры возвращения 205 военных РФ после обмена с Украиной
Минобороны показало 6 мая кадры возвращения на родину 205 российских военнослужащих после обмена пленными с Украиной.
В рамках сделки на Украину были переданы 205 боевиков.
На кадрах видно, как российские военнослужащие садятся в автобус. Их отправят в Россию для получения медицинской помощи и реабилитации в учреждениях оборонного ведомства страны.
Об обмене военными между РФ и Украиной в формате 205 на 205 сообщило ранее в этот день Минобороны России. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).