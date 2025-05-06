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Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
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Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена, взамен были переданы 205 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.

«6 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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19 апреля состоялся обмен пленными между Москвой и Киевом по формуле 246 на 246. Содействие обмену оказали ОАЭ. Министерство обороны РФ в тот же день опубликовало кадры, как вернувшиеся из плена ВСУ российские военнослужащие делятся своими эмоциями.

Президент России Владимир Путин 1 мая в ходе телефонного разговора с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие страны в организации обменов удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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