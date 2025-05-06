УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
На Ульяновском автомобильном заводе проходят работы по модернизации производства и ремонтная кампания. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в своем Telegram-канале 6 мая. Проводятся профилактические работы и техподготовка оборудования для обеспечения его бесперебойной работы.
Так, на предприятии организуется участок сварки «Хантер», а в ремонтно-литейном цехе запланированы реконструкция и обустройство склада для новых моделей. В мае планируется обновить более 1000 кв. м кровли. Будут продолжены работы по обновлению полов на главном конвейере.
Кроме того, сотрудники завода благоустраивают территорию: приводят в порядок газоны, наносят свежую разметку на дороги и пешеходные зоны, отметили на УАЗе.
17 апреля Ульяновский автомобильный завод объявил о модернизации камеры заднего вида у моделей «Патриот» и «Пикап». Новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедиасистему «УАЗ Navi». Улучшения на стоимости моделей с пакетом Limited не сказались.
14 апреля сообщалось, что, как заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, к концу 2025 года Ульяновский автозавод планирует представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами — с дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой.