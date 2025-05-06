СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на жилой дом в Званом Курской области
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту атаки украинского БПЛА на жилой дом в селе Званое Курской области. Об этом 6 мая сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Установлено, что 30 апреля текущего года украинские военнослужащие атаковали жилой дом в селе Званое Курской области с помощью FPV-дрона с взрывным устройством. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения: он получил ожоги, а его дом и гараж были повреждены.
На месте происшествия нашли части беспилотника с надписями на украинском языке и элементы взрывного устройства. Назначена взрывотехническая экспертиза, также устанавливается размер ущерба.
«Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — сказала Петренко.
1 мая СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки боевиков ВСУ на жилые дома города Рыльска Курской области. Установлено, что 29 апреля 2025 года украинские боевики атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Рыльске с помощью беспилотников. В результате происшествия пострадали три мирных жителя, также повреждены жилые дома и детский сад.