Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Авто
Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Авто
УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Общество
Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Общество
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов
Сюжет:

СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на жилой дом в Званом Курской области

0
EN
Фото: СУ СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту атаки украинского БПЛА на жилой дом в селе Званое Курской области. Об этом 6 мая сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что 30 апреля текущего года украинские военнослужащие атаковали жилой дом в селе Званое Курской области с помощью FPV-дрона с взрывным устройством. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения: он получил ожоги, а его дом и гараж были повреждены.

На месте происшествия нашли части беспилотника с надписями на украинском языке и элементы взрывного устройства. Назначена взрывотехническая экспертиза, также устанавливается размер ущерба.

«Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — сказала Петренко.

Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области
Когда они будут восстановлены и какие еще темы Владимир Путин обсудил с деятелями искусства

1 мая СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки боевиков ВСУ на жилые дома города Рыльска Курской области. Установлено, что 29 апреля 2025 года украинские боевики атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Рыльске с помощью беспилотников. В результате происшествия пострадали три мирных жителя, также повреждены жилые дома и детский сад.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025