Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной

Президент США Дональд Трамп встретился с освобожденной в рамках межгосударственного обмена с РФ балериной Ксенией Карелиной. Об этом 5 мая сообщила специальный помощник президента Марго Мартин.

«Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы», — отметила она в соцсети X (бывш. Twitter).

Мартин также опубликовала видеокадры со встречи Трампа с Карелиной.

В Абу-Даби 10 апреля произошел обмен россиянина Артура Петрова, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре, на осужденную в России за государственную измену гражданку США Ксению Карелину.

Карелина была помилована указом президента России Владимира Путина. Ранее ее осудили на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».