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Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной

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Фото: ASSOCIATED PRESS
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Президент США Дональд Трамп встретился с освобожденной в рамках межгосударственного обмена с РФ балериной Ксенией Карелиной. Об этом 5 мая сообщила специальный помощник президента Марго Мартин.

«Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы», — отметила она в соцсети X (бывш. Twitter).

Мартин также опубликовала видеокадры со встречи Трампа с Карелиной.

Россия и США вновь обменялись заключенными. Главное

В Абу-Даби 10 апреля произошел обмен россиянина Артура Петрова, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре, на осужденную в России за государственную измену гражданку США Ксению Карелину.

Карелина была помилована указом президента России Владимира Путина. Ранее ее осудили на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

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