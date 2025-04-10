Задержанного на Кипре по запросу США россиянина обменяли на американку Карелину

Россиянин Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США, был обменян на осужденную в России за государственную измену Ксению Карелину. Об этом 10 апреля сообщили в ФСБ России.

«10 апреля 2025 года в международном аэропорту города Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров», — уточнили в сообщении.

По словам ФСБ, Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина.

Петров был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Кипра и в 2024 году экстрадирован в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.

ФСБ также выразила благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за содействие в проведении обмена.

Ранее в этот день адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сообщил «Известиям», что ее отпустили на свободу в рамках обмена заключенными с США. Он уточнил, что Карелина связалась со своей семьей из самолета в ОАЭ, откуда она улетела в США.