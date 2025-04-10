Осужденная в РФ за госизмену гражданка США отпущена на свободу

Адвокат осужденной в России за госизмену американки Ксении Карелиной Михаил Мушаилов 10 апреля сообщил «Известиям», что ее отпустили на свободу в рамках обмена заключенными с США.

«О том, как мы этого добивались. Дело содержит гриф секретности и всё, что касается дела, я разглашать бы не хотел и не могу», — уточнил Мушаилов.

Он уточнил, что в четверг, 10 апреля, Карелина связалась со своей семьей из самолета в Арабских Эмиратах, откуда она улетела в США.

«Американка Ксения Карелина летит домой, в США», — подтвердил информацию государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице в X (бывш. Twitter).

Карелину задержали 20 февраля в Екатеринбурге. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ установили, что девушка причастна к оказанию финансовой помощи украинской организации, «направленной против безопасности нашей страны». С 2022 года она по собственной инициативе осуществила переводы денежных средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В суде Карелина признала свою вину, сообщили 7 августа. Позже, 8 августа, ее адвокат заявил, что Карелина хочет участвовать в обмене между странами после приговора. Приговор Карелиной был вынесен 15 августа 2024 года.