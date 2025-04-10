Россия и США вновь обменялись заключенными. Главное

Утром 10 апреля в аэропорту Абу-Даби Россия и США произвели обмен заключенными: Москва выдала отбывавшую срок за госизмену Ксению Карелину, а Вашингтон — арестованного за обход санкций Артура Петрова. Ему в США грозило 20 лет колонии из-за нарушения закона об экспортном контроле. Основные факты об обмене — в материале «Известий».

Что известно об обмене

• Первой об обмене заключенными в рамках сделки, заключенной при помощи спецслужб, сообщила газета The Wall Street Journal. Переговоры с американской стороны вел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а с российской — неназванный высокопоставленный сотрудник спецслужб. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

• ФСБ опубликовала видео обмена и поблагодарила ОАЭ за содействие. В Кремле от комментариев отказались. Известно, что Ксения Карелина была помилована указом президента России Владимира Путина ранее в апреле.

• Это уже второй обмен заключенными за два месяца. 11 февраля Москва освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Вашингтон в свою очередь помиловал гражданина России Александра Винника. Его обвиняли в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют.

Что известно о Ксении Карелиной

• Ксения Карелина родилась в России, по данным американских СМИ, она эмигрировала в США в 2012 году, а в 2021-м получила гражданство. Карелина проживала в Лос-Анжелесе, а в феврале 2024 года она поехала в Екатеринбург, чтобы навестить родственников. Там ее задержали сотрудники ФСБ.

• Ксению Карелину обвинили в переводе денежных средств на поддержку украинских вооруженных формирований. Суд установил, что 24 февраля 2022 года Карелина самостоятельно перечислила деньги в одну из крупнейших НКО, поддерживающих Украину. Позднее эти средства были использованы для приобретения тактической медицинской помощи, экипировки, а также вооружения и боеприпасов для украинской армии.

• По данным следствия, Карелина также участвовала в акциях в поддержку Украины. Как пояснил ее адвокат Михаил Мушаилов, сотрудники ФСБ предположительно нашли в ее мобильном телефоне подтверждение трансакции. Деньги были направлены в украинский фонд, организованный украинцами в Соединенных Штатах. Эта организация, у которой есть филиалы в Киеве, Львове, Нью-Йорке и Вашингтоне, занимается сбором средств на гуманитарные нужды и техническое оснащение для украинских военных.

• В августе 2024 года Свердловский областной суд признал Карелину виновной в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура ходатайствовала о сроке в 15 лет.

Что известно о Петрове

• 33-летний гражданин России и Германии Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года по требованию американских властей. По версии министерства юстиции США, с февраля 2022-го по август 2023 года Петров совместно с двумя соучастниками организовал закупки крупной партии электронной продукции у компаний США для российского предприятия «Электроком ВПК». Компания специализируется на поставках оборудования для оборонной промышленности.

• По версии обвинителей, для того, чтобы замаскировать конечного получателя продукции, участники схемы якобы использовали компании, зарегистрированные в странах, не связанных напрямую с Россией. Летом 2024 года Петрова экстрадировали в США.

• Россиянину предъявили обвинения по 11 пунктам. Максимальное наказание по некоторым из них предусматривает до 20 лет заключения. Всего ему грозило до 160 лет тюрьмы.