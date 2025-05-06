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Расчеты ПТРК «Корнет» пусками ракет уничтожили подразделения ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ пусками управляемых ракет уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводили ротацию, в зоне специальной военной операции. Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Работаем в основном в плохую погоду, когда не могут работать FPV. То есть дроны садятся, когда туман, плохая видимость, дождь, вот такие моменты. Работаем удаленно, радиус поражения вот этого ПТРК — 3 км», — заявил старший расчета с позывным Ким.

Он уточнил, что разведка обнаружила пункт временной дислокации (ПВД) украинских боевиков, внутри которого был оборудован наблюдательный пункт, после чего передала координаты расчетам.

Десантники приняли решение уничтожить ПВД пуском ракет из ПТРК «Корнет». В момент, когда к точке противника подъехал автомобиль с личным составом, военнослужащие развернули комплекс, навели его и совершили залп, в результате чего все цели были уничтожены. По словам старшего расчета, огонь велся с самого верхнего этажа здания.

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Минобороны России 5 мая сообщило о том, что экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ на южнодонецком направлении зоны проведения СВО. Координаты для нанесения удара танкисты получили от операторов разведывательных беспилотников. После этого расчеты выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар по позициям ВСУ.

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