Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — заявили в ведомстве.

Координаты для нанесения удара танкисты получили от операторов разведывательных беспилотников. После этого расчеты выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар по позициям ВСУ.

«Кадры объективного контроля подтвердили, что укрепрайон украинских боевиков был разгромлен», — уточнили в Минобороны.

Ранее, 4 мая, минобороны показало кадры уничтожения квадроциклов ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, техника служила для передвижения военнослужащих штурмовых групп. Отмечается, что цели были ликвидированы с помощью расчетов FPV-дронов на оптоволокне, при этом цель наводилась в режиме реального времени.