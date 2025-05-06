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Hugo Boss и ряд других европейских компаний зарегистрировали товарные знаки в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Компании Hugo Boss, Puma, L'Oreal и Prada зарегистрировали товарные знаки в Роспатенте, выяснили «Известия», ознакомившись с данными ведомства. Так немецкий производитель одежды Hugo Boss зарегистрировал товарный знак БОСС до 2034 года. Кроме того, товарные знаки зарегистрировали также компании Puma — до 2034 года, L'Oreal — до 2033 года, Prada — до 2034 года.

Сдерживают марку: Intel и Microsoft зарегистрировали торговые знаки в РФ
Какие крупные западные игроки предприняли подобные шаги и есть ли перспективы их возвращения

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович убежден, что иностранные компании, регистрируя в РФ торговые знаки, защищают свои права, и эти действия — хороший знак для российской экономики. Это значит, что они считают российский рынок перспективным и допускают возможность возвращения. При этом, по мнению эксперта, это может произойти только после снятия санкций.

Ранее «Известия» сообщали, что в последние месяцы уже получили регистрацию своих товарных знаков в РФ такие компании, как Intel, Microsoft, LG, Chanel, Rolex, LouisVuitton, Kia, Hyundai и IKEA.

Заявки на их регистрацию подали также Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy и другие. При этом сами бренды публично ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении к работе в РФ не заявляют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ

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