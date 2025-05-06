Нефтесервисная компания SLB зарегистрировала в России товарные знаки

Американский бизнес продолжает массово регистрировать свои товарные знаки в России. В частности, в апреле это сделала крупная нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger), выяснили «Известия», ознакомившись с ее карточками в Роспатенте.

Согласно документу, на ее российскую «дочку» ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» было оформлено сразу три товарных знака: Оркестра, Orchestra и REA. Под ними планируется вести бурение нефтяных и газовых скважин, геологоразведочные и другие работы на нефтяных месторождениях. Срок действия исключительных прав — до 2033 года.

Компания Schlumberger, в октябре 2022 года сменившая свое название на SLB, начала сокращать свою деятельность в России после начала спецоперации РФ на Украине, а в 2023-м заявила о прекращении поставок продукции и технологий со всех своих предприятий в связи с ужесточением санкций.

Роспатент неслучайно одобрил заявки российской «дочки» американской компании SLB на регистрацию новых товарных знаков, считает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Как и многие другие крупные международные бренды, SLB внимательно отслеживает ситуацию на рынке. В опережение своих основных конкурентов, таких как Baker Hughes и Halliburton, которые пока не подали заявки, SLB использует возможность занять свободную нишу и укрепить свои позиции в стране», — считает эксперт.

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Предварить права: компании из США массово регистрируют товарные знаки в РФ