Более 30 работодателей примут участие в карьерном форуме «Взлет» в Москве
Партнерами карьерного форума «Взлет», который пройдет в столице 18 мая, станут более 30 работодателей, рассказала заместитель главы департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.
«Планируем собрать несколько тысяч студентов. За один день они встретятся с представителями крупнейших компаний страны и наметят свой карьерный путь», — сказала она.
Среди участников — Сбербанк, РЖД, ВТБ, ДОМ.РФ, «Азбука вкуса», «Аэрофлот». Они представят свои программы стажировок и расскажут о перспективах для роста и развития.
«Также мы представим возможности стажировки и трудоустройства в органах власти Москвы», — добавила Прозорова.
В рамках форума пройдет ярмарка вакансий и нетворкинг. Также будет организована образовательная программа: запланированы лекции, мастер-классы и карьерные консультации по различным направлениям. Участники смогут пройти профессиональное тестирование и получить обратную связь от специалистов.