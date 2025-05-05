Победный расчет: Овечкин и Макдэвид вылетят, а Бобровский пройдет дальше

В понедельник, 5 мая, закончился первый раунд Кубка Стэнли, а уже во вторник стартуют четвертьфинальные серии, наиболее интересными из которых будут противостояние «Вашингтона» Александра Овечкина с «Каролиной» Андрея Свешникова и прошлогоднего чемпиона «Флориды» Сергея Бобровского с «Торонто». Подробнее о предстоящем этапе, — в материале «Известий».

«Вашингтон» – «Каролина»

Россияне: Алексеев, Овечкин — Кочетков, Орлов, Никишин, Свечников

Обе команды уверенно преодолели первый раунд, в чем и сомнений-то особых не было. «Монреаль» и «Нью-Джерси» взяли всего по одному матчу, дав «Вашингтону» и «Каролине» спокойно восстановиться перед по-настоящему упорной серией.

«Вашингтон» выглядел в серии с «Монреалем» заметно лучше, чем в концовке регулярного чемпионата, но тотального доминирования у команды Александра Овечкина не было. «Канадиенс» вполне могли забирать и первый, и второй матчи серии на выезде. Отдельно порадовала игра основного вратаря «Кэпиталз» Логана Томпсона, лишь в одной игре пропустившего более двух шайб.

«Каролина» также не провела серию с «Дэвилз» без ошибок, а в четвертом матче лишилась из-за травмы основного вратаря Фредерика Андерсена. Впрочем, Петр Кочетков не уступает датчанину по своему уровню. В остальном же слабых сторон у «Харрикейнз» нет, если не считать некую прямолинейность Рода Бриндамора — с очень мощным подбором хоккеистов команда ни разу не добралась до финала, потому что у тренера просто нет запасного плана.

Отсутствие гибкости не должно помешать «Каролине» пройти «Вашингтон». В плей-офф большинства у «Кэпиталз» будет не так много, так что от Александра Овечкина огромного количества голов в этой серии можно не ждать. С помощью же от нижних звеньев у «Вашингтона» всё далеко не так хорошо, как у предстоящего соперника.

Прогноз «Известий»: победа «Каролины» 4-2

«Торонто» – «Флорида»

Россияне: нет — Бобровский, Куликов

«Торонто», выиграв Атлантический дивизион, избежал встречи с «Флоридой» в первом раунде плей-офф. «Мэйпл Лифс» получили комфортную (на первый взгляд) «Оттаву», серия с которой чуть было не затянулась до седьмой игры. Опыт и лидерский костяк помогли закрыть ее в шестом матче. Против «Флориды» команда Крэйга Беруби получит совершенно другой уровень сопротивления. «Пантерз» неожиданно для многих расправились с «Тампой» за пять матчей, остановив лучшего бомбардира регулярки Никиту Кучерова и серьезно испортив статистику номинанта на «Везину Трофи» Андрея Василевского.

«Флорида» в серии с «Лайтнинг» вернулась к настройкам прошлого плей-офф. Пол Морис запустил машину, которая понимает, как выигрывать Кубок Стэнли. Именно этот опыт должен помочь «Пантерз» в ближайшей серии с «Торонто». Проход первого раунда — уже большой подвиг для «Мэйпл Лифс». Проклятие этой стадии плей-офф всё еще вспоминается в городе. Уходить в отпуск, проиграв «Оттаве», было бы слишком унизительно. Все-таки это команды с разных хоккейных полюсов. Получив более серьезного соперника, «Лифс» должны включаться и доставать скрытые резервы.

«Пантерз» выглядят фаворитами еще и потому, что с первого раунда столкнулись с мощным сопротивлением. То, что «Торонто» затянул серию с «Оттавой», скорее говорит о проблемах команды Беруби. Лидеры «Флориды» вернули образ прежних монстров в плей-офф и готовы затоптать любого соперника на пути к чемпионству. Барков, Ткачак, Райнхарт — эти и другие нападающие идут с графиком «очко за игру». Другой козырь «Пантерз» — игра Сергея Бобровского, умеющего включаться в трудные моменты. Его уровень стрессоустойчивости несравненно выше, чем у Энтони Столарза из «Торонто». Это еще один аргумент, почему команда Мориса ближе к финалу «Востока».

Прогноз «Известий»: победа «Флориды» 4-2

«Виннипег» – «Даллас»

Россияне: Наместников — Дадонов, Любушкин

Как бы номинированный на «Везина Трофи» Коннор Хеллибак ни старался включать режим элитного пылесоса в серии с «Сент-Луисом», в отпуск победителя регулярного чемпионата он не отправил. Впрочем, у «Джетс» в интереснейшей семиматчевой серии хватало проблем помимо крайне слабой игры лучшего голкипера регулярки. Это и ошибки в обороне, и недостатки центральной оси, и неназванная травма Марка Шайфли, пропустившего решающую встречу с «Блюз».

Но если к серии с «Музыкантами» «Джетс» подходили в статусе безоговорочного фаворита, то во втором раунде обладатели Президентского кубка уже не будут считаться командой, которая на 100% обязана идти дальше. «Даллас», хоть и помучился в своем семиматчевом противостоянии с «Колорадо», потрепав нервы своим болельщикам в решающей игре, по-прежнему выглядит куда более сбалансированным коллективом с глубоким нападением, классной линейкой обороны и солидным вратарским тандемом. И это даже без Джейсона Робертсона с Миро Хейсканеном, чье возвращение на лед ожидается во втором раунде.

А еще прямо сейчас в руках у Питера Дебура есть джокер в виде финской тройки Гранлунд – Хинтц – Рантанен. Последний наилучшим образом показывает, зачем босс «Звезд» Джим Нилл дал ему желаемый восьмилетний контракт с кэпхитом в $12 млн.

Прогноз «Известий»: победа «Далласа» 4-2

«Вегас» – «Эдмонтон»

Россияне: Барбашев, Дорофеев, Самсонов — Подколзин

«Вегас» и «Эдмонтон» к своей второй за три года серии пришли после одинаковых побед в стартовом раунде со счетом 4-2. Но если применительно к «Рыцарям» встает вопрос, почему они столько намучились с далеко не самой грозной «Миннесотой», то «Эдмонтон» после двух поражений от «Лос-Анджелеса» одержал четыре победы подряд и уверенно убрал с пути зубастого соперника. Переносить эти впечатления на будущее, выводя на данном основании безупречный прогноз, нельзя. Но очевидно, что текущая версия «Вегаса» имеет недостатки.

В позапрошлом плей-офф команда Брюса Кэссиди на пути к Кубку Стэнли выматывала соперников душной манерой игры и не давала им раскрыть в полной мере свой атакующий потенциал. Тогда усилий двух выдающихся нападающих современности Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля хватило лишь на пару побед. Нынешний «Эдмонтон» более опытен, сбалансирован и надежен, чем раньше, а также умеет преодолевать трудности по ходу серий. Его главный тренер Крис Ноблок работает интереснее, чем его предшественник Джей Вудкрофт.

Поплыл основной голкипер Стюарт Скиннер — его здорово заменил Кэлвин Пикар. Очень здорово залетели в состав после травм силовики Эвандер Кейн и Трент Фредерик. Даже отсутствие лучшего защитника Маттиаса Экхольма удалось компенсировать действиями Джейка Уолмэна и мини-ренессансом шведского ветерана Йона Клингберга.

«Вегас» обязан прибавить, если хочет пройти дальше. Это касается и вратаря Эйдина Хилла, и ведущей пары защитников Алекса Пьетранджело — Ноа Хэнифина, и действий всей команды в равных составах. Бригады большинства тоже обязаны сыграть свою роль, ведь хуже «Ойлерс» в меньшинстве по итогам первого раунда команд нет. Опытный Кэссиди знает, как бить по слабым местам соперника. В обороне «Эдмонтон» действовал небезупречно, а поверить в то, что 33-летний Пикар на дистанции сохранит свои уверенность и надежность в воротах, крайне сложно. За ним особых подвигов на протяжении карьеры замечено не было.

Прогноз «Известий»: победа «Вегаса» 4-3