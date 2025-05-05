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Хоккейный Роман: команда Ротенберга победила Казахстан, но проиграла белорусам

Ежегодный тур сборной России начался очень противоречиво
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Параллельно с горячими битвами в плей-офф КХЛ и Кубке Стэнли идет майский тур сборной «Россия 25» с Романом Ротенбергом в роли главного тренера. Под его руководством команда, костяк которой составляют игроки СКА (12 человек), уже провела два матча в Астане: 1 мая обыграла Казахстан (4:1), а на следующий день споткнулась о братский коллектив из Белоруссии (2:4). Впереди матчи сборной в Тольятти и Минске.

Серьезный спарринг

Белорусы гораздо активнее смотрелись в первых двух периодах и сделали нужную разницу (3:0). Коллектив Ротенберга, добавив в движении в третьей 20-минутке, попытался замахнуться на камбэк, но у него, несмотря на все старания, не получилось.

— Горячо в раздевалке не было, поговорили по душам, — отметил главный тренер. — Знаете, после драки кулаками не машут. Во время матча искали эти эмоции. Даже не то что физически, эмоционально не так просто играть такие две игры подряд с серьезными соперниками. Один свежий соперник — сборная Казахстана, следующий свежий соперник. Это серьезный очень спарринг. Будем сильнее, держим удар, идем вперед!

У подопечных Дмитрия Квартальнова четыре заброшенные шайбы: отличились только представители КХЛ Андрей Белевич («Торпедо»), Иван Дроздов (ЦСКА), Сергей Кузнецов («Динамо» Минск) и Александр Скоренов («Северсталь»). У россиян голы на счету игроков «Северстали» — защитника Владимира Грудинина и нападающего Данила Аймурзина.

— Не получилось забить голы. Я могу только по себе сказать: в принципе, нормально было за 21 час две игры. Не выполнили тренерскую установку выиграть. Настрой на оставшиеся матчи — забирать, выигрывать. Другого настроя быть не может. Постараемся сделать три из трех в оставшихся матчах, — сказал «Известиям» после игры нападающий «России 25» и СКА Михаил Воробьев.

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Дальше у сборной России запланированы три матча с Белоруссией на отрезке с 5 по 8 мая (выходной будет только в среду, 7 мая). Довольно плотный график, но Роман Ротенберг не зря собрал такую внушительную заявку. Наверняка стоит ждать любимую тренером ротацию. Обе игры, которые пройдут в нашей стране, состоятся в Тольятти. Разумеется, на небольшой домашней арене «Лады» стоит ждать полных трибун.

Особенный прогресс

Сам Ротенберг отмечает важность занятости сборной во время отстранения. И еще перед майским турне выделил главную миссию — развитие хоккея в России.

— Многие коллеги из Канады и США нам завидуют, потому что у нас идет развитие, — подчеркнул Роман Ротенберг. — Хочу пожелать всем удачи и поблагодарить спонсоров за поддержку, которую они оказывают сборной. Для нас это важно. Благодаря такой поддержке мы имеем возможность развиваться. Обещаем сыграть в яркий хоккей, в лучших традициях нашего хоккея.

Конечно, главное отличие нынешних игр сборной от всего, что было в прежние годы, — это то, что параллельно продолжаются игры Кубка Гагарина. Отчасти из-за этого падает и интерес к матчам сборной. Но и проводить игры после окончания плей-офф КХЛ, в июне, было бы странно.

Для молодых игроков, которые составляют основу нашей сборной, эти матчи приобретают особую ценность. Вряд ли в прежних условиях у многих из них была бы реальная возможность надеть свитер с гербом на груди. Сейчас же они бьются за национальную команду с огромной мотивацией, пусть и уставшие после непривычно долгого сезона.

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Сборная Казахстана продолжит подготовку к чемпионату мира, а россиянам предстоит взять реванш у белорусов. Команду Квартальнова стоит отметить особо: за последнее время много белорусских игроков, в том числе под руководством специалиста в минском «Динамо», добилось серьезного прогресса. Если прибавить к этому составу выступающих за океаном Шаранговича, Протаса, Колячонка и Колосова, то оптимальный ростер белорусов выглядит очень прилично. И хочется верить, что как на следующем чемпионате мира, так и на Олимпиаде мы увидим как сборную России, так и Белоруссии.

Отметим, команда Квартальнова выиграла Qazaqstan Hockey Open, в последний день турнира победив Казахстан (2:0). В первом периоде шайбу забросил Александр Скоренов, Вадим Мороз поразил пустые ворота в конце матча. «Россия 25» заняла второе место (4:1 с Казахстаном, 2:4 с Белоруссией). На третьей позиции расположилась сборная Казахстана (1:4, 0:2).

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