Врач дала совет дачникам по безопасной работе на огороде

Работая на огороде, важно регулярно разминать мышцы, делая простые упражнения на растяжение и расслабление и не находиться долго в согнутом положении. Об этом рассказала «Известиям» 6 мая врач по лечебной физкультуре НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, профессор Ирина Героева. Она объяснила, как дачнику сохранить здоровье при обустройстве приусадебного участка.

По ее словам, боли в спине можно избежать, если правильно соблюдать механику движений при выполнении дачных работ.

«Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10–15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — посоветовала эксперт.

Больше всего при выполнении садово-огородных работ страдает позвоночник. Когда человек долго находится в согнувшемся положении, перегружаются передние отделы, как бы от сжатия, а расположенные сзади суставы, мышцы и связки, наоборот, растягиваются, начинают сначала ныть, а потом и болеть. Поэтому важно долго не находится в согнутом положении и менять позу, объяснила врач.

«Кроме поясницы во время огородных работ часто перегружается и шея. Поэтому старайтесь не запрокидывать назад голову, когда обрезаете ветки с деревьев, собираете урожай с высоких деревьев или красите забор», — добавила Героева.

При этом любые предметы с земли необходимо поднимать без наклона вперед и не прямыми руками. Следует подойти ближе к поднимаемому предмету, присесть на ногах, можно как тяжелоатлеты, расставить ноги на ширине плеч, и взять тяжелый предмет согнутыми руками. Такой способ снизит нагрузку на позвоночник и минимизирует риск получения травмы, уточнила профессор.

Вместе с тем важно при перестановке, особенно тяжелых предметов, не скручиваться в пояснице, а поворачиваться всем телом.

«Поднятие любого тяжелого предмета (более 5 кг) в разы усиливает весовую нагрузку на позвоночник и суставы. Поэтому необходимо равномерно распределять вес — лучше сразу на обе руки, можно также использовать при переносе какого-то груза заплечный рюкзак», — отметила врач.

Кроме того, она обратила внимание на то, что садовый инструмент должен быть подобран по росту. Это позволит работать, не сгибая спины. При перекопке земли или длительной работе граблями нужно чаще менять положение рук и ног.

«Многие используют низкие стульчики при работе на грядке, но такой способ также нагружает спину и колени — ухудшается кровоснабжение в нижних конечностях, страдают вены и суставы. С сорняками лучше всего бороться на согнутых ногах, заранее обезопасив колени специальными защитными накладками и подложив коврик», — посоветовала Героева.

Не нужно делать частых и резких наклонов на прямых ногах. Следует совмещать наклон с полуприседанием, стараясь держать спину прямой. Для уменьшения нагрузки на позвоночник стоит использовать ортопедический корсет для поясницы или пояс штангиста. После работы напряжение с мышц спины может снять игольчатый аппликатор, который можно использовать 15–20 минут.

«Лучший отдых после дневного физического труда — это сон и легкая вечерняя прогулка. Прилечь на диван или кровать. Подремать или просто полежать, избегая резких движений, рекомендуется и в течение дня. Мышцы спины максимально расслабляются в положении на спине с согнутыми ногами, которые можно положить на подушку или валик», — заключила врач.

Ранее, 2 мая, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что в начале мая стоит высадить холодостойкие культуры. Он уточнил: в первой половине месяца, когда еще возможны заморозки, стоит сажать зелень — укроп, петрушку, салат, шпинат и кинзу. Эти культуры быстро всходят и устойчивы к похолоданиям. Также в этот период можно высаживать редис, морковь, лук-севок и чеснок.