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Эксперт назвал лучшие культуры для посадки в мае

Эксперт Чаплин: если морковь и редис посадить в мае, то урожай будет уже к июню
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Фото: Global Look Press/James Dobson
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Май — идеальное время для посадок, которые станут основой будущего урожая. О том, какие культуры лучше высаживать в этом месяце, рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам эксперта, в начале мая стоит высадить холодостойкие культуры. Он уточнил: в первой половине месяца, когда еще возможны заморозки, стоит сажать зелень — укроп, петрушку, салат, шпинат и кинзу. Эти культуры быстро всходят и устойчивы к похолоданиям. Также в этот период можно высаживать редис, морковь, лук-севок и чеснок.

«Ранние овощи, такие как редис и морковь, успеют дать урожай уже в июне, а лук-севок и чеснок — это незаменимые ингредиенты для многих блюд», — отметил Чаплин.

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Во второй половине месяца, когда минует риск холодов, можно переходить к рассаде томатов, перца, баклажанов и огурцов. Эксперт советует выбирать крепкие саженцы с развитой корневой системой из проверенных питомников.

«При выборе рассады обращайте внимание на ее внешний вид. Она должна быть крепкой, здоровой, с хорошо развитой корневой системой. Не стоит экономить на рассаде, ведь от ее качества зависит будущий урожай», — отмечает Чаплин.

Кроме того, май — оптимальное время для посадки картофеля, свеклы, кабачков, тыквы и патиссонов. Эти культуры неприхотливы и хорошо растут в умеренном климате. Он объяснил, что картофель, посаженный в мае, даст урожай к осени.

Также в этом месяце можно высаживать смородину, крыжовник и малину. Эти кустарники приживаются быстро и начнут плодоносить уже в следующем сезоне.

Чаплин напомнил, что для хорошего урожая важно учитывать тип почвы, освещенность и режим полива. Регулярный уход, прополка и подкормка помогут растениям дать обильный урожай.

«Не ленитесь ухаживать за своим огородом. Регулярно поливайте, рыхлите почву, удаляйте сорняки и подкармливайте растения. Тогда ваш огород обязательно отблагодарит вас щедрым урожаем», — заключил эксперт.

Ранее, 11 апреля, аналитики компании «Лемана ПРО» рассказали «Известиям», какие посадочные материалы наиболее популярны у россиян. По данным компании, среди удобрений лидируют монокалийфосфат, карбамид, эпин и азофоска. В сравнении с прошлым годом в марте 2025-го наблюдается рост спроса на удобрения для овощных культур (+17,8%), универсальные грунты (+12,9%) и лук-севок (+12,5%).

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