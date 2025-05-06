Учат в доле: блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов на заседании в Пресненском райсуде Москвы 5 мая заявил, что в полном объеме признает выдвинутое против него обвинение в мошенничестве. Это стало официальным подтверждением сделанного ранее аналогичного заявления, которое Шабутдинов опубликовал в своих соцсетях. В нем он признал, что «продавал свои курсы агрессивно, всем без разбора», и пообещал в будущем исправиться. Также в суде выступили бывшие клиенты подсудимого, некоторые потребовали миллиардные компенсации. Что еще происходило на заседании — в материале «Известий».

Что вменяют блогеру Шабутдинову

5 мая в Пресненском райсуде Москвы состоялось очередное заседание по делу блогера Аяза Шабутдинова, который на протяжении нескольких лет продавал клиентам образовательные курсы по ведению бизнеса. Прокурор представил обвинение по уголовному делу о мошенничестве, а Шабутдинов заявил, что признает вину в полном объеме.

Популярного блогера задержали 3 ноября 2023 года и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, Шабутдинов вместе с соучастниками размещал в своих соцсетях «заведомо ложные сведения об образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись». С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании» он продавал клиентам от имени подконтрольных юрлиц (в частности, ООО «Like Центр») курсы, тренинги и вебинары, «обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».

Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов и договоров оферты на оказание образовательных услуг. При этом его целью, как полагают следователи, было создание «ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях».

Также, считают следователи, блогер создавал «ложное впечатление о правомерности своей деятельности и ее гражданско-правовом характере». Слово «ложный» фигурирует в обвинительном заключении много раз. Программы, которые продавал Шабутдинов, стоили от 60 тыс. до 12 млн рублей. В деле более 280 томов, общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Как Шабутдинов признал вину

Еще до начала судебного заседания Шабутдинов признал вину, опубликовав в своих соцсетях соответствующее заявление.

«Я считал, что каждый может стать предпринимателем, и этому учил. Но практика показала, что этот путь не для всех. При этом мы продавали наши курсы агрессивно, всем без разбора. А сама реклама звучала как чудо-таблетка», — написал блогер.

Также он признал, что он и его команда «делали слишком сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний», а также на «демонстрации богатства», а не на служении людям.

Он также отметил, что «никогда не действовал со злыми намерениями». «Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — пояснил он.

По словам адвоката блогера Калоя Ахильгова, «ведущие эксперты из РЭУ им. Плеханова и МГУ подтвердили законность деятельности» Шабутдинова. Но, несмотря на это, «Аяз взял ответственность на себя, признал вину и взялся за полное возмещение ущерба».

«Мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — написал в своем Telegram-канале адвокат.

Ахильгов сообщил, что его подзащитный уже возместил ущерб 64 потерпевшим в размере около 18 млн рублей. Ранее суд приобщил к делу все расписки, свидетельствующие об этом. Всего в деле 113 жертв.

Некоторые бывшие клиенты блогера отказались предоставить свои реквизиты для перечисления денег. Они заявили, что боятся дальнейших претензий в неосновательном обогащении, не уточнив, со стороны кого они могут поступить. Защита Шабутдинова заявила, что будет искать другие способы возмещения.

Кто такой Аяз Шабутдинов

На своем официальном сайте Аяз Шабутдинов позиционирует себя как «основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр, инвестор и миллиардер». Но тут же оговаривается, что «на самом деле я бывший подросток из поселка Куеда Пермского края».

В автобиографии блогер многократно подчеркивает, что он обычный парень, который сам добился многого. С 2013 года Шабутдинов развивал сеть хостелов Like Hostel и сеть кофеен Coffee Like, также владел барбершопами, языковыми школами и туристическим бизнесом. На сайте он обещает клиентам разрушить «болезненный стереотип о том, что в нашей стране предпринимателем может быть не каждый».

В июне 2021 года его компания получила рекордную выручку — 1 млрд рублей, а за год вышла на уровень 7,5 млрд. «Мы превратили бизнес в науку. Наши студенты победят всех. Это я вам точно говорю», — написал он.

По его словам, обучение в «Like Центре» прошло более 20 тыс. клиентов. В 2022 году Шабутдинов уехал за границу — «строить бизнес с нуля в новой стране». В 2023 году блогер вернулся в Россию и был арестован.

Что сказали пострадавшие

Одна из пострадавших — предпринимательница Наталья Калистратова — рассказала суду, что в 2019 году купила у подсудимого VIP-программу «Миллион с Аязом» за 1 млн рублей. Поскольку этой суммы наличными у нее не было, ей предложили взять кредит. На обучение ездили в разные страны — Шотландию, Иорданию, ЮАР. Дорогу ученики оплачивали за свой счет. Курсы Наталье не понравились, поскольку «спикеры давали самую простую информацию из интернета».

В итоге пострадавшая потратила на обучение 1,9 млн рублей, а клиентов у нее не прибавилось. За это она потребовала у блогера компенсацию в 1 млрд рублей. При этом на предложение защиты обговорить сумму компенсации, женщина бросила трубку, заявил суду адвокат блогера Дмитрий Григориади.

Еще один пострадавший — Александр Вилюга — ранее рассказывал, что столкнулся с отказом «Like Центра» возвращать деньги, после того как он решил досрочно завершить обучение на предпринимательских курсах Шабутдинова. Гражданский суд встал на сторону Вилюги и постановил вернуть деньги вместе с компенсацией.

Другой заявитель — Вадим Байбула — посетил бесплатный вебинар Шабутдинова, после чего взял обучающий курс за 316 тыс. рублей в рассрочку на два года. В какой-то момент он тоже захотел досрочно завершить обучение, но его уговорили остаться и перевестись на «Факультет мышления». По словам мужчины, там его учили «менять мышление бедного человека на мышление богатого».

Что грозит Шабутдинову

При покупке образовательного курса необходимо тщательно оценивать предмет договора, обязательства обучающих лиц, документально подтвержденные компетенции преподавателей и только после этого заключать договор, напомнил управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев.

— Далеко не всегда ожидания покупателя образовательного курса оправдываются, но в этих случаях не всегда можно говорить о мошенничестве, — сказал адвокат. — Главное отличие мошеннических действий от продажи образовательного курса в том, что реализация курса не содержит заведомо невыполнимых обязательств со стороны образовательного учреждения.

Рассчитывать на наказание, не связанное с лишением свободы, блогер сможет только при условии согласия потерпевших, пояснил он.

Имеет значение то, как именно Шабутдинов преподносил свои курсы клиентам, считает старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Тимофей Ермак.

— Если он всех убеждал, что при исполнении его рекомендаций результат полностью гарантирован, то в этом уже есть элемент обмана, — полагает адвокат. — Или если в договорах шла речь именно об образовании, новых знаниях и компетенциях, а вместо этого учащиеся танцевали и медитировали.

Если образовательные курсы преподносятся объективно и их пользователь получает именно то, что обещано по содержанию и объему программы, а не по результату, который должен достигнуть обучающийся, то это нельзя считать преступлением, полагают юристы.

Невозврат денег потерпевшим при расторжении договоров тоже, вероятно, противоречил закону, считает Тимофей Ермак.

По его словам, 10 лет лишения свободы — это максимальная санкция по ч.4 ст.159 УК РФ. Такой срок суд назначает крайне редко, даже при множестве эпизодов, как у Шабутдинова. Частичное возмещение ущерба, признание вины являются смягчающими обстоятельствами по делу, но не гарантируют мягкое наказание.