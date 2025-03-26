Стоп воронкам: ГД запретила рекламу в экстремистских и нежелательных соцсетях

Во вторник, 25 марта, депутаты Госдумы одобрили изменения в законодательство, запретив рекламу на сайтах, признанных нежелательными в России. Это сделано для того, чтобы лишить владельцев таких ресурсов возможности получать доход . Подробнее о документе, причинах его принятия, а также о штрафах за нарушение законодательства — в материале «Известий».

Реклама в запрещенных соцсетях: законопроект, ограничения, причины

Депутаты Госдумы РФ сразу во втором и третьем чтениях приняли 25 марта поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года, вводится запрет на «распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. <...>» Ограничение также коснется общественных или религиозных объединений и организаций, в отношении которых ранее было принято решение о их ликвидации или запрете.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Как пояснили в Ассоциации блогеров и агентств, полугодовая отсрочка между принятием нормы и началом действия поможет людям, бизнесу и агентствам привести в порядок свои документы и перенести рекламные кампании в другие соцсети.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что владельцы заблокированных социальных сетей ведут недружественную политику в отношении России и распространяют ложную информацию.

«Граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране», — говорил Вячеслав Володин.

С принятием закона будут защищены интересы России и ее граждан, а также перекрыт один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Документ был внесен на рассмотрение в июне 2024 года и принят в первом чтении спустя месяц.

Заработок через соцсети, топ-блогеры 2024 года

Запрет на использование рекламы коснется ряда сайтов и ресурсов, которые признаны в РФ нежелательными или запрещенными. Сюда, в частности, войдут Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В этих соцсетях, особенно в Instagram, несмотря на его запрет, российские блогеры продолжают зарабатывать на рекламе. По данным сервиса ADinBlog, в прошлом году на первом месте по заработку оказалась журналист Ксения Собчак (более 38 млн рублей). В списке также можно найти супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову (более 24,5 млн рублей), блогера Иду Галич (более 12,5 млн рублей), певицу и телеведущую Ольгу Бузову (около 9,6 млн рублей).

Певица Ольга Бузова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы (с 2022 по 2024 год), направленных на размещение рекламы в иностранных соцсетях, доступ к которым ограничен в РФ, составил 13,6 млрд рублей, из них в Instagram — 9,46 млрд рублей, Х (бывш. Twitter) — 2,12 млрд, Facebook — 2,02 млрд .

Штрафы на размещение рекламы в соцсетях

Помимо принятия закона могут увеличиться и штрафы за размещение рекламы в Instagram и Facebook в 40 раз. Соответствующие поправки в КоАП РФ инициировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Сейчас нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем закона о рекламе влечет за собой административный штраф, регулируемый ст. 14.3 КоАП РФ, в следующих размерах:

— для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей;

— для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению экспертов, наказание должно быть серьезнее из-за того, что доходы исчисляются миллионами, а штрафы небольшие.