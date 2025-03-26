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Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

Проехать пост: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях хотят увеличить в 40 раз

В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за пиар на ресурсах, признанных в РФ экстремистскими
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Штрафы за публикацию рекламы в соцсетях, признанных в РФ экстремистскими, хотят увеличить в 40 раз. Такие поправки в КоАП прорабатывают депутаты Госдумы от «Единой России». В настоящее время максимальный штраф для физлиц составляет 2,5 тыс. рублей. Предлагается увеличить его до 100 тыс., поскольку доходы от рекламы несопоставимы с размером предполагаемого наказания. Законопроект о запрете таких публикации Госдума уже приняла в окончательном чтении 25 марта. За последние три года россияне потратили на рекламу на этих ресурсах 13,6 млрд рублей, отметили в Роскомнадзоре.

Какая ответственность грозит за рекламу в запрещенных соцсетях

В России в 40 раз могут увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы на запрещенных иностранных информационных ресурсах. В частности, речь идет о Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Такие поправки в КоАП РФ инициировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

25 марта Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях. Однако эксперты сходятся во мнении, что наказание за нарушение этого требования не должно быть очень мягким, так как доходы за такую рекламу могут быть миллионными, а штрафы мизерные, сказал «Известиям» депутат.

Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Справка «Известий»

Законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ, внесли в Госдуму депутаты фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» и сенаторы. В первом чтении документ был принят в июле 2024-го, во втором и третьем — 25 марта этого года. Нормы вступают в силу с 1 сентября. О такой отсрочке ранее просили депутатов представители блогерского сообщества. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне принятия документа, российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений продолжают использовать эти соцсети для продвижения товаров и услуг. Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам.

По словам Анатолия Выборного, в настоящее время ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ. В ней есть отдельные нормы для кредитных и микрофинансовых организаций, для тех, кто рекламирует лекарства и медуслуги, для иностранных организаций и граждан, размещающих рекламу в сети Интернет на территории России.

В то же время отсутствует специальная норма за нарушение нового требования — о запрете рекламы в запрещенных иностранных соцсетях, отмечает Анатолий Выборный.

Штраф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это значит, что все виновные сейчас будут наказываться по части 1 статьи 14.3 КоАП. Максимальные штрафы для физлиц по ней составляют до 2,5 тыс. рублей, что несопоставимо с доходами, которые получают за рекламу. В связи с этим к нам уже поступают предложения об ужесточении ответственности. Мы прорабатываем вопрос о введении отдельной нормы в КоАП за нарушение физлицами требования по запрету публикации рекламы в запрещенных иностранных сетях со штрафами от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, — сообщил депутат.

Он также не исключил проработку вопроса об увеличении административных штрафов для бизнеса, который таким образом рекламирует свои товары и услуги. В настоящее время размер наказания для юрлиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет до 500 тыс. рублей.

«Известия» направили запрос в Минюст с просьбой прокомментировать необходимость ужесточения штрафов по новым составам преступления.

В Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что поддержали законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях, как и любые другие меры, направленные на исполнение законодательства.

Ведомство обладает всеми необходимыми инструментами для отслеживания исполнения законодательства в том числе на запрещенных ресурсах, — добавили там.

Телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Роскомнадзоре также отметили, что объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы (с 2022 по 2024 год), направленных на размещение рекламы в иностранных соцсетях, доступ к которым ограничен в РФ, составил 13,6 млрд рублей. Из них в Instagram — 9,46 млрд рублей, Х (бывш. Twitter) — 2,12 млрд, Facebook — 2,02 млрд.

Как блогеры оценивают потери от запрета на рекламу

В Ассоциации блогеров и агентств «Известиям» заявили, что не дают оценку законопроектам, так как главная задача объединения — это выходить на диалог с государством, чтобы вывести новые нормы на комфортный для всех сторон уровень, а также обучить рынок, помочь ему адаптироваться к реалиям.

Там также напомнили, что в рамках принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы в экстремистских иностранных соцсетях добились того, чтобы его действия вступили в силу спустя полгода после подписания. Так блогеры, бренды, агентства смогут привести в порядок все документы, перенаправить рекламные кампании в другие соцсети (Telegram, ВК и пр.), пояснили в пресс-службе ассоциации.

— В результате действия новых норм блогеры потеряют около 1,8 млрд рублей за четыре месяца с начала действия закона, а уже в 2026 году сумма может увеличиться до 5 млрд рублей, — оценили свои потери представители блогерского сообщества.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина сказала «Ивестиям», что при оплате рекламной кампании денежные средства переводятся не на счета площадки (как это происходит при оплате таргетированной рекламы ВК), а на счета ООО / ИП / самозанятого российского юрлица. Сама Meta никак не участвует в процессе оплаты рекламной кампании, отметила она.

По ее мнению, рекламодатели от многодетных матерей, которые варят мыло и пекут торты, до крупных сетей остаются без возможности эффективно продвигать свои товары и услуги.

— Любая соцсеть имеет свою целевую аудиторию и подписчиков, которые нарабатываются годами. Поэтому, конечно, определенные потери для блогеров и бизнеса будут, но мы были готовы к такому развитию событий. Ведь против нашей страны идет информационная война, — пояснил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, в России есть свои альтернативные социальные сети, такие как «ВКонтакте», куда можно было бы перенаправить рекламные бюджеты.

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