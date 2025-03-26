Проехать пост: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях хотят увеличить в 40 раз
Штрафы за публикацию рекламы в соцсетях, признанных в РФ экстремистскими, хотят увеличить в 40 раз. Такие поправки в КоАП прорабатывают депутаты Госдумы от «Единой России». В настоящее время максимальный штраф для физлиц составляет 2,5 тыс. рублей. Предлагается увеличить его до 100 тыс., поскольку доходы от рекламы несопоставимы с размером предполагаемого наказания. Законопроект о запрете таких публикации Госдума уже приняла в окончательном чтении 25 марта. За последние три года россияне потратили на рекламу на этих ресурсах 13,6 млрд рублей, отметили в Роскомнадзоре.
Какая ответственность грозит за рекламу в запрещенных соцсетях
В России в 40 раз могут увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы на запрещенных иностранных информационных ресурсах. В частности, речь идет о Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Такие поправки в КоАП РФ инициировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
25 марта Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях. Однако эксперты сходятся во мнении, что наказание за нарушение этого требования не должно быть очень мягким, так как доходы за такую рекламу могут быть миллионными, а штрафы мизерные, сказал «Известиям» депутат.
По словам Анатолия Выборного, в настоящее время ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ. В ней есть отдельные нормы для кредитных и микрофинансовых организаций, для тех, кто рекламирует лекарства и медуслуги, для иностранных организаций и граждан, размещающих рекламу в сети Интернет на территории России.
В то же время отсутствует специальная норма за нарушение нового требования — о запрете рекламы в запрещенных иностранных соцсетях, отмечает Анатолий Выборный.
— Это значит, что все виновные сейчас будут наказываться по части 1 статьи 14.3 КоАП. Максимальные штрафы для физлиц по ней составляют до 2,5 тыс. рублей, что несопоставимо с доходами, которые получают за рекламу. В связи с этим к нам уже поступают предложения об ужесточении ответственности. Мы прорабатываем вопрос о введении отдельной нормы в КоАП за нарушение физлицами требования по запрету публикации рекламы в запрещенных иностранных сетях со штрафами от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, — сообщил депутат.
Он также не исключил проработку вопроса об увеличении административных штрафов для бизнеса, который таким образом рекламирует свои товары и услуги. В настоящее время размер наказания для юрлиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет до 500 тыс. рублей.
«Известия» направили запрос в Минюст с просьбой прокомментировать необходимость ужесточения штрафов по новым составам преступления.
В Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что поддержали законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях, как и любые другие меры, направленные на исполнение законодательства.
— Ведомство обладает всеми необходимыми инструментами для отслеживания исполнения законодательства в том числе на запрещенных ресурсах, — добавили там.
В Роскомнадзоре также отметили, что объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы (с 2022 по 2024 год), направленных на размещение рекламы в иностранных соцсетях, доступ к которым ограничен в РФ, составил 13,6 млрд рублей. Из них в Instagram — 9,46 млрд рублей, Х (бывш. Twitter) — 2,12 млрд, Facebook — 2,02 млрд.
Как блогеры оценивают потери от запрета на рекламу
В Ассоциации блогеров и агентств «Известиям» заявили, что не дают оценку законопроектам, так как главная задача объединения — это выходить на диалог с государством, чтобы вывести новые нормы на комфортный для всех сторон уровень, а также обучить рынок, помочь ему адаптироваться к реалиям.
Там также напомнили, что в рамках принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы в экстремистских иностранных соцсетях добились того, чтобы его действия вступили в силу спустя полгода после подписания. Так блогеры, бренды, агентства смогут привести в порядок все документы, перенаправить рекламные кампании в другие соцсети (Telegram, ВК и пр.), пояснили в пресс-службе ассоциации.
— В результате действия новых норм блогеры потеряют около 1,8 млрд рублей за четыре месяца с начала действия закона, а уже в 2026 году сумма может увеличиться до 5 млрд рублей, — оценили свои потери представители блогерского сообщества.
Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина сказала «Ивестиям», что при оплате рекламной кампании денежные средства переводятся не на счета площадки (как это происходит при оплате таргетированной рекламы ВК), а на счета ООО / ИП / самозанятого российского юрлица. Сама Meta никак не участвует в процессе оплаты рекламной кампании, отметила она.
По ее мнению, рекламодатели от многодетных матерей, которые варят мыло и пекут торты, до крупных сетей остаются без возможности эффективно продвигать свои товары и услуги.
— Любая соцсеть имеет свою целевую аудиторию и подписчиков, которые нарабатываются годами. Поэтому, конечно, определенные потери для блогеров и бизнеса будут, но мы были готовы к такому развитию событий. Ведь против нашей страны идет информационная война, — пояснил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.
По его словам, в России есть свои альтернативные социальные сети, такие как «ВКонтакте», куда можно было бы перенаправить рекламные бюджеты.