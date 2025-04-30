Дубайский маскарад: как коуч Инна Тлиашинова легализовывала доходы

Коуч Инна Тлиашинова, которую подозревают в неуплате налогов, переоформила квартиру в Москве на свою родственницу, чтобы легализовать доходы , сообщил источник «Известий». В отношении блогера 30 апреля возбудили уголовное дело за отмывание денег и сокрытие почти полумиллиарда рублей . Тлиашинова известна тем, что проводит семинары и дает консультации на тему личностного роста и увеличения доходов . В числе ее клиентов многие звезды, например, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская. Сейчас блогер находится в международном розыске — следствие ходатайствует о ее заочном аресте. Как была устроена преступная схема и какое наказание грозит коучу, — в материале «Известий» .

Дело на полмиллиарда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов на сумму 431 млн рублей в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой , сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ее подозревают в легализации денежных средств или иного имущества .

По информации источника «Известий», чтобы скрыть свои доходы Тлиашинова заключила договор для участия в долевом строительстве квартиры, а в процессе переписала элитную недвижимость на родственницу . Квартира расположена в клубном доме в Москве на улице Щипок, добавил он.

На сайте застройщика указано, что здание строится с 2021 года. Его площадь — 3,6 тыс. кв. м. Стоимость апартаментов в нем — 29-32 млн рублей. Для жильцов обещают оборудовать дизайнерскую SPA-зона с сауной, тренажерный зал, энотеку и сигарную комнату .

Сейчас здание пустует: там все еще ведутся строительные работы. Источник также уточнил, что Тлиашинова снимала квартиры в Москве, а также дома в Подмосковье и Ростове-на-Дону. Кроме того, коуч жила в арендованном особняке в деревне Юрлово в Подмосковье размером почти 10 тыс. кв. м и стоимостью 1,6 млн рублей в месяц. С 2024 года блогер находится в Объединенных Арабских Эмиратах .

Адвокат Тлиашиновой сообщил «Известиям», что его клиентка не получала официальной претензии о долге от ФНС. По его словам, последняя проверка в отношении нее была проведена осенью 2024 года .

— Нам предоставили акт проверки, который был оспорен, — сказал он. — Результаты нам не известны. Также была проведена дополнительная проверка, чем она закончилась мы также не знали. Нынешние претензии планируем обжаловать .

ФНС также запрашивала документацию о переуступке компании, связанной с Тлиашиновой, и ее бенефециарах. Название фирмы адвокат не сообщил.

Согласно данным СПАРК, в разное время блогер была владельцем компаний ООО «Международная академия мастер разборов», ООО «ГК «Бизнес-решения», ООО «Бизнес решения-ЮГ». Также ей принадлежала половина фирмы ООО «УК «Содействие бизнесу». Кроме того, Тлиашинова числилась директором АНО «НИЦ АМР им. И. Тлиашиновой» (Научно-исследовательский центр академии «Мастер разборов» имени Инны Тлиашиновой).

Что грозит коучу

Юрист Оксана Никитина полагает, что Тлиашинова использовала незаконную схему дробления бизнеса, которыми промышляли и другие известные коучи, в отношении которых заводились уголовные дела — в частности, Елена Блиновская и Валерия Чекалина .

Суть схемы в распределении выручки от продажи инфоуслуг между несколькими юридическими лицами или ИП — для снижения налоговой нагрузки. Каждое из вновь созданных юридических лиц зарабатывало меньше предельных значений, установленных законодательством, чтобы бизнес оставался в рамках льготных систем налогообложения .

За уклонение от уплаты налогов грозит до трех лет лишения свободы, за отмывание денежных средств — до семи лет. В совокупности приговор может составить до десяти лет колонии , напомнила юрист Оксана Никитина. Однако при вынесении приговора Тлиашиновой будет учитываться смягчающее обстоятельство — наличие у нее четверых малолетних детей .

— Меру пресечения ей вынесут заочно, это может быть заочный арест, — пояснила она.

Договор между Россией и ОАЭ о взаимной правовой помощи по уголовным делам не предусматривает возможность принудительной экстрадиции , пояснил юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин. Таким образом, если Инна Тлиашинова сама не решит вернуться на родину — задержать ее будет проблематично .

Несмотря на это, даже при отсутствии ранее заключенного международного договора компетентные органы государств могут договориться о выдаче лиц, привлекаемых к уголовной ответственности , отметил он.

Чем известна блогер

Инна Тлиашинова называет себя «экспертом по подсознанию», а также основателем Международной академии квантовой психологии «Мастер разборов» . На ее сайте указано, что в академии учат «легко и без лишних усилий» выходить на доход от 1 млн рублей в месяц, понимать различия мужского и женского подсознаний, а также как выйти замуж за несколько месяцев .

В соцсетях у блогера около 500 тыс. подписчиков. Она работала со многими знаменитостями российской эстрады. Среди ее клиентов — певец Филипп Киркоров, певицы Ани Лорак и Любовь Успенская, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив и другие.

Также коуч продает различные семинары и курсы, организовывает ретриты. Минимальная стоимость — от 10 тыс. рублей .

27 января 2024 года охранники Тлиашиновой напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Корреспондент готовила материал о российской блогосфере и задала вопросы на семинаре звездного коуча, который проходил в элитном коттедже в подмосковных Химках . Телохранители блогера вытолкали журналистку из помещения без обуви. Также девушка упала и ударилась головой о каменный пол вестибюля — в результате у нее были зафиксированы множественные ушибы и гематомы, травма головы .

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста.

— Сотрудники СКР объяснили мне, что были на месте, но их в дом не пустили , — рассказывала Наталия Графчикова. — На вопросы, почему так агрессивно отреагировали на съемочную группу, организаторы мероприятия ответили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание. Боялись, что после съемок органы начнут проверять их доходы, налогообложение и различные документы .