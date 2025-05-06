«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года

В преддверии 80-летия Победы «Известия» выпустили репринт исторического номера — точную копию легендарной газеты от 9 мая 1945 года. Более 200 тыс. экземпляров были переданы ветеранским и волонтерским организациям России, а также военным и историческим музеям страны.

Кроме того, уникальный номер «Известий» 1945 года получат участники парада Победы в Москве.

Репринт газеты стал частью экспозиции в музейном вагоне «Поезда Победы», на историко-документальной выставке Государственного исторического музея — «Без права на забвение» и в Музее Победы. Также «Известия» вручили исторические номера победителям Всероссийского конкурса «Лучшая первичная организация ветеранов», гостям и участникам «Библионочи-2025» в Российской государственной библиотеке имени Ленина.

«Сегодня печатную газету редко увидишь в руках: все привыкли читать новости в электронном формате, с экрана смартфона. Репринтный тираж газеты «Известия» от 9 мая 1945 года мысленно возвращает нас в тот День Победы — самый счастливый и радостный день для всех граждан Советского Союза и освобожденной от нацизма Европы. Материалы этого исторического номера — словно откровенный разговор со свидетелем тех великих событий: как проходило подписание капитуляции Германии, как встретила Москва первую ночь без войны и как салютовал советский народ воину-победителю… Подобные проекты позволяют нам сделать нашу историю ближе, понятнее и роднее», — отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

«Музей Победы выражает благодарность редакции «Известий» за предоставленные копии выпуска газеты от 9 мая 1945 года. Для музея этот день является значимым и потому, что вместе с 80-й годовщиной Дня Победы, музей отмечает 30-летие со дня своего открытия. В рамках этих событий в новой открывшейся экспозиции музея «Путь к Победе» и можно будет ознакомиться с новостями выпуска Победного Дня», — поделилась заведующий сектором «Библиотека» Музея Победы Елена Анохина.

По словам руководителя Московского регионального отделения Движения «Волонтеры Победы» Виктории Лотаревой, «Волонтёры Победы» в Москве уже поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы вручают Героям репринт газеты 1945 года, созданный командой МИЦ «Известия». Этот жест вызывает у ветеранов искреннюю благодарность, ведь газета напоминает о Великой Победе и подвиге, который они совершили. Наша цель — сохранить историческую память, и приятно осознавать, что вместе с партнерами мы усиливаем наши возможности с каждым годом всё больше и больше!»

На страницах выпуска издания — первые официальные сообщения о капитуляции Германии, приказы Верховного главнокомандующего, поздравления советскому народу и фотография из Берлина. Этот номер — живой документ эпохи, позволяющий почувствовать тот самый День Великой Победы.

На первой полосе «Известий» опубликован текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. На других страницах собраны материалы, связанные с этим великим днем и тем, как его встретили в Москве и других городах страны и мира.

На страницах выпуска — первые официальные сообщения о капитуляции Германии, приказы Верховного главнокомандующего, поздравления советскому народу и фотография из Берлина. Этот номер — живой документ эпохи, позволяющий почувствовать тот самый День Великой Победы. На первой полосе «Известий» опубликован текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. На других страницах собраны материалы, связанные с этим великим днем и тем, как его встретили в Москве и других городах страны и мира.

Несмотря на боевые действия, «Известия» продолжали работать всю войну и выходили пять-шесть раз в неделю. Фронтовые репортеры внесли неоценимый вклад в победу советского народа.