Звонок из прошлого: закрытую игру про капитана Блада оживили спустя 15 лет

Международная команда разработчиков Seawolf Studio смогла довести до релиза видеоигру «Приключения капитана Блада» (в международной версии — Captain Blood). Путь многострадального проекта о пиратах на прилавки магазинов занял более 22 лет. Разработка стартовала в 2003 году, в 2010-м ее свернули, а Блада отменили. В 2024 году стало известно о возрождении. В итоге спустя 15 лет после отмены игру выпустили с доработками и качественными изменениями . Наконец, выход состоялся — 6 мая. «Известия» среди первых сыграли в новинку до релиза.

Чем прославился капитан Блад

Видеоигра «Приключения капитана Блада» была разработана подразделением компании 1C — студией 1C-Seawolf. Ее релиз первоначально планировался в конце 2010 года, но она не вышла из-за проблем, связанных с соглашениями о публикации за рубежом. В апреле 2021 года в интернете произошла утечка рабочей версии, а в ноябре 2022 года оригинальные разработчики выпустили исходный код под лицензией GPLv3.

С момента утечки сборка оставалась единственным способом полноценно сыграть в игру вплоть до июня 2024 года, когда издательство SNEG объявило, что совместно с компанией General Arcade выпустит ее на современные платформы, включая консоли и персональные компьютеры. За портирование отвечала студия General Arcade, основной разработчик — международная команда Seawolf Studio, в которую также входят россияне.

Кадр из игры Фото: SNEG Ltd

По жанру это коктейль из пиратского боевика и приключенческой игры, основанный на романах Рафаэля Сабатини. Протагонистом выступает капитан Блад, легендарный пират, бывший врач, а ныне грозный корсар. В 1685 году он отправляется на поиски золота и славы. Captain Blood предложит динамичные сражения на суше и море, абордажные бои, фехтование, стрельбу из пушек и пистолетов, яростные драки, акробатические трюки и многое другое. У Блада широкий арсенал средств борьбы с законопослушными врагами — от сабли и пистолета до ручных гранат. Предусмотрена возможность прокачки персонажа — на развитие умений понадобится тратить найденные по мере прохождения ресурсы. Поэтому стоит внимательно исследовать каждую локацию, чтобы не упустить ценные предметы.

По сути «Приключения капитана Блада» стали духовным наследником серии «Корсары» (Age of Pirates), у которой за долгие годы в России сформировалась огромная фан-база. Изначально она называлась Age of Pirates: Captain Blood, но после возрождения от всяческой связи с «Корсарами» отказались по юридическим причинам. Обновленную версию выпустили с множеством улучшений: локализацией на 17 мировых языках, поддержкой сверхшироких мониторов, поддержкой геймпадов и достижений в Steam. Что интересно, озвучка доступна только на двух языках: русском и английском.

Кадр из игры Фото: SNEG Ltd

Тернистый путь игры к релизу давно уже стал отдельной темой для разговоров. Однако стараниями британского издательства SNEG Ltd., основанного в 2020 году россиянами Олегом Клаповским и Еленой Роор, легендарный проект стал отличным шансом для всех заинтересованных прикоснуться к геймдеву «старой школы» — игра прошла процедуру фейслифтинга в той степени, чтобы сохранить шарм классики из конца нулевых и при этом не выглядеть устаревшей. В России новинка гарантированно получит повышенное внимание геймеров в силу культового статуса «Корсаров» и любви россиян к творчеству Сабатини, книги которого издавались в СССР миллионными тиражами.

Как оценивают игру эксперты

« Приключения капитана Блада» — это, по сути, триумфальное возрождение культовой серии «Корсары» на качественно новом технологическом уровне, полагает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.

— На мой взгляд, это важное событие не только для поклонников легендарной пиратской саги, но и для всего российского и мирового игропрома. «Приключения капитана Блада» — это не просто ремейк оригинальной игры, сумевшей в свое время привнести в жанр пиратских RPG немало интересных оригинальных решений, в том числе различные способы прокачки навыков и умений персонажа и характеристик кораблей, а долгожданное переосмысление культовой франшизы с современной графикой , доработанными механиками и глубоким сюжетом, основанным на классике мировой приключенческой литературы, — сказал он «Известиям».

Кадр из игры Фото: SNEG Ltd

По словам эксперта, несмотря на ряд трудностей, студии-разработчику удалось сохранить главное — неповторимый дух оригинала, дополнив его новыми технологическими возможностями — бодрым геймплеем, включающим динамичные рукопашные схватки и эпичные морские баталии с артиллерийскими дуэлями.

— Новая игра способна подарить уникальный опыт, так как включает в себя не только Hack and slash с разнообразным историческим оружием, но и масштабные морские сражения, а также захватывающие поединки с уникальными по дизайну и навыкам боссами. В сочетании с открытым миром всё это делает процесс инвариативным и многогранным . А возможность сыграть не только за капитана Блада, но и за других персонажей добавляет сюжету и геймплею глубины и увлекательности, — резюмировал Александр Горбаченко.

Кадр из игры Фото: SNEG Ltd

В 2021 году над коллекционным изданием «Приключений капитана Блада» работал генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Идея выпустить такое издание родилась в небольшом сообществе коллекционеров, когда в Сеть слили рабочий билд.

— Тогда с правами на игру была полная неразбериха, и что кому принадлежит толком никто не знал, но очень многим хотелось иметь в коллекции физическое издание Блада, пусть и фанатское. До этого таким же путем уже печаталась Warcraft adventures Lord of the clans (схожая с Бладом судьба). Сообщество тогда скинулось на полиграфию, чеканку, и из всего, что можно было найти в Сети, мы собрали первое коллекционное издание. В том же году образовалось издательство VG Limited, — сказал Василий Овчинников «Известиям».

Фото: Василий Овчинников

А в 2023-м, когда организация РВИ с издательством уже выпустила по лицензии коллекционные Паркан и Alien Shooter и также в некоммерческих целях появилась вторая версия коллекционного издания Блада, в переработанной современной упаковке, с обновленным наполнением — для подарков небольшому количеству фанатов, по которым лимитка быстро разошлась.

— Этот проект прошел через настоящий производственный ад и, увы, на долгие годы стал символом несбывшихся ожиданий. Тем ценнее, что скоро игра все-таки увидит свет. Мы в комьюнити РВИ включали игру в список претендентов на вступление в Зал славы видеоигровой индустрии России — и неслучайно . Я искренне рад, что у коллег получилось довести проект до релиза, — добавил Василий Овчинников.