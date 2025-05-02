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Тень ангела: в РФ сделали первую в мире стратегию на движке для визуальных новелл

Каким получился инди-проект об Азраиле от московского программиста
Фото: Vengeance Games
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Программист из Москвы первым в мире сделал стратегию на движке для визуальных новелл. Независимый разработчик игр Константин Сахнов представил свою игру Azrael, Herald of Death — он взял бесплатный инструментарий Ren'Py для создания визуальных новелл, модифицировал его и приспособил для разработки стратегии — игры с нетипичным процессом. Как эксперты оценили возможности российской игровой промышленности — в материале «Известий».

О чем новая игра из Москвы

Ren’Py — это движок, который изначально создан исключительно для визуальных новелл. Это жанр компьютерных игр, в котором геймеру демонстрируется история при помощи вывода на экран текста, статичных или анимированных изображений, а также звукового и музыкального сопровождения. Их можно назвать подвидом текстового квеста, и в Steam таких игр на Ren’Py не так уж много — около 3 тыс., причем большинство из них довольно простые. Поэтому разработчики обычно не рассматривают этот инструмент всерьез. Однако автор проекта Azrael, Herald of Death сумел выжать из Ren’Py намного больше обычных разработчиков.

— Когда я начинал делать «Азраила», я тоже планировал небольшую, стандартную новеллу. Но постепенно увлекся настолько, что вышел далеко за рамки жанра и, по сути, сделал почти невозможное: превратил проект в своего рода RPG с полноценной экономикой, боевой системой, ситибилдером, пазлами, героями, коллекциями, батлером, инвентарем и репутацией, — отметил руководитель студии-разработчика Vengeance Games Константин Сахнов.

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Фото: Vengeance Games

Чтобы добиться этого, пришлось обойти почти все ограничения движка и написать около 90% игры на языке программирования Python.

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Чем привлекает стратегия в реальном времени и нереальных обстоятельствах

По словам разработчика, Азраил — это в первую очередь драматичная история. Эпические масштабы мира древних богов, с легкостью решающих судьбы миллионов эльфов и сжигающих планеты в пламени генераторов пустоты. А чтобы проникать в нее было интересно, Азраил дарит игрокам множество вариантов геймплея. Это и битвы с монстрами и демонами, и градостроительный симулятор на разных планетах, торговля, механики тайм-менеджера и другие. Разработчики планируют развивать эту вселенную и в идеале хотят добиться, чтобы мир Возмездия стал живым.

Никто в мире не создавал настолько масштабных проектов на Ren’Py и тем более не превращал новеллы в стратегии. По крайней мере, мне о таких случаях не известно, — добавил Константин Сахнов.

Российские игры привлекают общее внимание

По мнению основателя и арт-директора игровой студии Welsharess Александры Иваницкой, в новом проекте, с одной стороны, нашли способ применения известного движка, что раскрывает новые потенциалы и пути для развития, а с другой стороны — если технология применима только в рамках Azrael, Herald of Death, то это сложно назвать прорывом.

— Это определенно инновационная игра. Особенность отечественных разработок в их взрывном потенциале как с точки зрения экономических перспектив, так и с позиции вклада в культуру. Каждый новый инди-проект от россиян стремительно развивается, — сказала она.

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Фото: Vengeance Games


Сам проект — это еще один шаг в сторону расширения портфолио российского рынка геймдева, считает эксперт игровой индустрии Олег Доброштан.

— Есть надежда, что авторы смогут его как минимум окупить, а лучше — заработать на нем, чтобы и дальше создавать новые игры, интересные геймерам, и прокачивать свой опыт в разработке, маркетинге и работе с издателями, — добавил он.

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death Видеоигра

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Фото: Vengeance Games


По его словам, использование движка для создания визуальных новелл в относительно новом для него формате — это тоже очередное подтверждение того, как российские инди-команды учатся работать в реалиях современного российского геймдева, добавил эксперт.

— Я считаю, что основа должна идти от страсти к разработке. Без нее ни один проект не доживет до релиза. Правда, первые релизы почти никогда не бывают успешными, — считает креативный директор и основатель студии perelesoq Артем Коблов.

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Фото: Vengeance Games


Как отметил операционный директор Game Art Pioneers Сергей Алексашенко, подобные достижения напоминают о временах становления игровой индустрии, когда каждый проект открывал новые горизонты. Они также доказывают, что для создания оригинального проекта не обязательно иметь крупный бюджет или большую команду — достаточно стремления творить и четкого понимания своих возможностей.

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Новая разработка особенно ценна тем, что создана в духе «старой школы»: автор проекта взял простой инструмент — Ren'Py, изначально предназначенный для создания визуальных новелл, — и адаптировал его для реализации стратегического игрового процесса. Важно отметить, что Ren'Py — это движок с открытой архитектурой, что позволяет разработчикам модифицировать его под собственные задачи. Константин в полной мере воспользовался этой возможностью, продемонстрировав высокую техническую смекалку и глубокое понимание своих ресурсов, — сказал он.

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Скриншот из игры Azrael, Herald of Death

Фото: Vengeance Games

Azrael, Herald of Death в нынешнем виде больше подходит для формата мобильной игры и вряд ли сможет увлечь аудиторию игроков на персональных компьютерах, которая известна своими высокими требованиями и общей привередливостью, полагает IT-эксперт Сергей Поморцев.

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