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Шейх и мат: в Палестине объяснили назначение нового вице-президента

ХАМАС раскритиковало решение властей автономии
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Фото: husseinalsheikh.com
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Назначение Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента Палестины — это легитимный шаг в ответ на международные требования, заявил «Известиям» посол автономии в России Абдель Хафиз Нофаль. Аш-Шейх станет вероятным преемником президента Аббаса. Между тем это вызвало резкую реакцию со стороны движения ХАМАС, которое обвинило Рамаллу в попытке следовать внешней повестке. Пост вице-президента стал первым в истории Палестинской автономии. Россия выразила поддержку решению ее руководства. Тем временем Израиль принял план по полному захвату территорий сектора Газа, перемещению мирного населения, ударам по командным пунктам, а также блокированию доступа боевиков к гуманитарным ресурсам.

Аббас назначил себе преемника

Назначение Хусейна аш-Шейха на пост вице-президента Государства Палестина стало легитимным и обоснованным шагом, предпринятым в ответ на международные требования, подчеркнул в беседе с «Известиями» его посол в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, решение было принято официально, с соблюдением всех процедур в рамках работы центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП). В частности, США настаивали на реформе институтов власти в Палестинской национальной администрации для оживления государственных органов. Другими требованиями при бывшем президенте Джо Байдене были борьба с коррупцией, расширение возможностей гражданского общества и поддержка свободной прессы.

26 апреля исполнительный комитет ООП утвердил создание нового института власти — должности вице-президента Палестины. На этот пост был назначен Хусейн аш-Шейх, член центрального комитета движения ФАТХ и секретарь исполкома ООП. Двумя днями ранее это решение было подготовлено центральным советом ООП. Впервые с момента образования Палестинской национальной администрации в 1994 году в ее структуре появляется пост заместителя главы государства.

— Было принято официальное решение палестинского руководства. Это решение законное, обоснованное и принято через Палестинский центральный совет. Это произошло в ответ на международные требования. Президент Махмуд Аббас на арабском саммите, который состоялся в Каире 4 марта, ясно указал на это. Он коснулся вопроса выборов и избрания заместителя председателя исполнительного комитета, — отметил «Известиям» Абдель Хафиз Нофаль.

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Однако Израиль блокирует попытки властей ПНА вернуться в эксклав

Хусейн аш-Шейх, один из ближайших соратников 89-летнего президента Махмуда Аббаса, теперь рассматривается как его наиболее вероятный преемник. Этот шаг призван укрепить институты власти и заложить основу для транзита в условиях возрастающего международного давления, а также сохраняющейся внутрипалестинской разобщенности.

Российская сторона поддержала решение палестинского руководства. Как заявили в МИД РФ, Москва рассматривает Хусейна аш-Шейха как «ответственного и опытного политика, пользующегося уважением в регионе и мире». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что он «последовательно выступает за дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта и развитие российско-палестинских отношений».

Справка «Известий»

Хусейн аш-Шейх с 2009 года был членом центрального комитета ФАТХ. В 2017-м стал членом делегации по примирению, а в 2022 году он был избран в исполнительный комитет ООП. Затем Хусейн аш-Шейх был выбран в качестве генерального секретаря исполкома организации и главы департамента по переговорам. Согласно газете Asharq Al-Awsat, за последние годы аш-Шейх стал близким человеком к Аббасу и провел множество консультаций с представителями Израиля, США и арабских стран по вопросам, связанным с палестинской властью.

Межпалестинский диалог

Тем не менее не все на палестинской политической арене сочли инициативу конструктивной. Движение ХАМАС выступило с резкой критикой, назвав назначение «навязыванием автономии внешней повестки» и «укреплением автократического курса».

— Всё было сделано легитимно. Центральный совет дал свои рекомендации, и на их основе президент принял решение. Он не действовал единолично. Почему президент Аббас или палестинское руководство должны консультироваться с ХАМАС относительно своих политических шагов? ХАМАС не член исполнительного комитета. Он не член ООП, несмотря на все попытки, предпринятые нами по этому вопросу, — рассказал «Известиям» палестинский посол.

Позиции ХАМАС и ФАТХ, двух крупнейших палестинских движений, продолжают оставаться антагонистичными с 2007 года, когда ХАМАС установило контроль над Газой. Попытки примирения неоднократно предпринимались, но ни одна не завершилась интеграцией ХАМАС в структуры ООП, представляющие Палестину на международной арене.

Справка «Известий»

Разногласия двух ведущих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС во многом стали результатом политики Израиля. В 2003 году премьер еврейского государства Ариэль Шарон в одностороннем порядке вывел израильские войска из сектора Газа без координации с Рамаллой. Тогда ХАМАС, воспользовавшись возможностью, представило это как свою победу и объявило об «изгнании» израильских войск, что нанесло значительный ущерб, в том числе репутационный, ПНА.

В 2006 году ХАМАС победило на выборах в законодательный совет ПНА, после чего сформировало правительство во главе с Исмаилом Ханией. В 2007 году движение изгнало функционеров ФАТХ, полностью захватив власть в Газе.

В последние годы активизировались межпалестинские обсуждения о возможности восстановления единства. Этот вопрос затрагивался на встрече фракций, проведенной c 29 февраля по 1 марта в Москве. Тогда стороны условились продолжить диалог под эгидой Организации освобождения Палестины.

Межпалестинский диалог продолжился в Пекине, где 23 июля фракции подписали декларацию о прекращении раскола. Документ содержал планы по созданию после войны временного правительства народного единства под эгидой ООП. Впрочем, внутрипалестинский раскол остается главной преградой для продвижения политического процесса.

— ФАТХ призывает движение ХАМАС поставить во главу угла высшие национальные интересы, отказаться от узких фракционных соображений и присоединиться к рядам национального консенсуса в рамках единой политической системы под эгидой Организации освобождения Палестины, — рассказал «Известиям» официальный представитель движения ФАТХ Абдель Фаттах Ад-Даула.

Израиль усиливает давление на ХАМАС

На фоне продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа и гуманитарной катастрофы, ставшей одной из самых масштабных в новейшей истории региона, руководство Палестинской автономии призывает ХАМАС воздерживаться от действий, которые могут быть интерпретированы как повод для продолжения насилия.

«Прекратите давать Израилю оправдания для продолжения агрессии в Газе», — заявил Махмуд Аббас, призвав ХАМАС освободить заложников.

Заявление Аббаса вызвало резкую реакцию со стороны руководства ХАМАС. Один из высокопоставленных представителей движения Басем Найим назвал слова главы ПА оскорбительными и обвинил его в подыгрывании израильской стороне. «Аббас подозрительно часто перекладывает вину за преступления оккупации и продолжающуюся агрессию на наш народ», — подчеркнул Найим.

В последние недели дипломатические усилия для прекращения конфликта в Газе усилились: Египет вновь выступил посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. 26 апреля в Каире состоялись консультации с участием высокопоставленных представителей движения. Центральной темой обсуждения стало пятилетнее перемирие и обмен оставшихся в Газе израильских заложников. По данным еврейского государства, из 250 человек, захваченных боевиками 7 октября 2023 года, в анклаве до сих пор удерживаются 59, из которых 24, как предполагается, живы.

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Параллельно Израиль наращивает давление на ХАМАС. С середины марта армия вновь ведет операции в секторе, расширяя зоны безопасности и ограничивая доставку гуманитарной помощи. Этот подход официально закреплен в оперативном плане, единогласно одобренном военно-политическим кабинетом. В документе, представленном канцелярией израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подчеркивается цель полной ликвидации ХАМАС и возвращения всех заложников. План предусматривает захват территорий, перемещение мирного населения, удары по командным пунктам, а также блокирование доступа боевиков к гуманитарным ресурсам.

Нетаньяху назвал стратегию реалистичной и эффективной, акцентируя, что в отличие от прежних операций в этот раз речь идет не о точечных действиях, а о полном установлении контроля над территорией. Кабинет также выразил готовность допустить международную гуманитарную помощь при условии, что она будет распределяться без участия ХАМАС, чтобы подорвать его управленческие структуры.

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