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Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобильном рынке

Эксперт Абрамов: стоимость новых и б/у автомобилей в ближайшее время может вырасти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стоимость новых и бывших в употреблении (б/у) автомобилей в ближайшее время может вырасти в связи с возвращением на российский рынок корейских марок, рассказал «Известиям» 5 мая заместитель руководителя управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Абрамов.

«Потенциальное возвращение корейских брендов с новыми ценами и отложенный спрос, скорее всего, приведут к росту цен. Если нет, то и существенное повышение вряд ли произойдет — рынок приблизился к пределу покупательной способности», — сказал он.

По его словам, в сегменте б/у будет нарастать конкуренция между свежими моделями из КНР и всё еще желанными, но более подержанными машинами привычных марок. Растущий объем предложения более доступных китайских моделей с пробегом будет сдерживать рост цен.

Сейчас стоимость автомобилей с пробегом в целом остается на уровне прошлого года.

«Переходя в разряд «б/у», китайские модели вступают в область рынка, поделенную между прежними лидерами. Когда фактор «новое, с гарантией» становится неактуальным, покупателя больше интересуют такие характеристики, как долговечность, стоимость содержания, цена перепродажи, комфорт, управляемость, вместимость, безопасность. И, конечно же, престиж», — отметил эксперт.

Еще один важный фактор — слишком частое обновление модельного ряда, отсутствие подробных каталогов запчастей. Это создает трудности для владельцев, а значит, отталкивает потенциальных покупателей.

«Ну и фактор, которого не ожидал никто: падение продаж вынуждает дилеров снижать цены на новые авто, а это в свою очередь давит на цены свежих аналогичных моделей с пробегом», — подытожил Абрамов.

Рыночные сцены: китайские машины дорожают медленнее других
Стоимость новых и подержанных автомобилей в 2025 году может вырасти на 10-15%

Ранее, 10 марта, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.

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