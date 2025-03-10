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Автоэксперт объяснил причины сокращения авторынка России

Шкурыгин: причиной снижения продаж новых авто стали высокие процентные ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками. Об этом «Известиям» 10 марта рассказал директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

«Также мы видим тенденцию более тщательного и строгого подхода банков в оценке потенциальных заемщиков, это отражается на доле одобрения кредитов. Так, по данным нашей платформы «еКредит», вероятность одобрения автокредитов снизилась на 7 процентных пунктов для новых автомобилей и на 9 процентных пунктов для автомобилей с пробегом», — сообщил Шкурыгин.

В результате автокредиты становятся дороже, а тем, кто готов их взять, несмотря на ставки, труднее получить одобрение от банков, объяснил специалист. Таким образом, это приводит к снижению числа выдаваемых автокредитов, что, в свою очередь, негативно сказывается на всем рынке, так как автокредитование — ключевой драйвер, стимулирующий продажи новых автомобилей, подчеркнул он.

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6 марта аналитики «Автостата» заявили, что за последний зимний месяц в России было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Самой популярной маркой остается Lada, доля которой выросла до 31%.

До этого, 4 марта, Минпромторг РФ сообщил, что продажи новых легковых автомобилей за январь – февраль 2025 года в России составили 165,9 тыс. единиц, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно за февраль было продано 77,3 тыс. новых легковых авто, что на 25% меньше год к году.

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