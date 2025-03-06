Продажи новых легковых автомобилей в феврале снизились на 25%

За последний зимний месяц в России было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» 6 марта.

Самой популярной автомобильной маркой остается Lada, доля которой выросла до 31%. По данным «Автостата», в феврале было зарегистрировано 24 573 автомобиля этого бренда, что на 14,3, меньше, чем в прошлом году.

Лидером среди иномарок снова стал китайский бренд Haval, однако его продажи упали на 20,1%, до 9570 единиц. Следующие четыре позиции в рейтинге тоже заняли марки из Китая — Chery (8389 единиц), Geely (5101 единица), Changan (4424 единицы) и Omoda (2040 единиц). На седьмом месте оказался белорусский Belgee с результатом в 2001 единицу. В топ-10 также вошли китайские Jetour (1770 единиц), Jaecoo (1627 единиц) и Exeed (1442 единицы).

Несмотря на общее падение рынка, три бренда из первой десятки продемонстрировали в феврале положительную динамику, а именно: Jetour (+22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%).

За два месяца 2025-го в России было продано 167 112 новых легковых машин — на 9,3% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

В модельном зачете по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta — 9513 единиц. Это на 27,2% меньше, чем год назад. На втором месте идет Lada Vesta, продажи которой в феврале увеличились на 14%, до 8169 экземпляров.

Самой популярной иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, но его продажи упали сразу на 25%. В конце января он был исключен из программы льготных автокредитов.

За ним расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (3652 единицы, –2,9%). Далее следуют два российских внедорожника — Lada Niva Travel (2771 единица, –33,6%) и Lada Niva Legend (2095 единиц, –49,4%). Помимо них, в десятку бестселлеров попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan Uni-S/CS55 Plus, Lada Largus и Geely Monjaro.

5 марта в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что февраль 2025 года поставил десятилетний антирекорд в продажах новых автомобилей. По словам председателя комитета Алексея Калицева, к сокращению продаж привели такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе.