В Киев прибыла временная поверенная в делах США Джули Дэвис

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис прибыла в Киев, где займет место американского посла вместо ушедшей в отставку Бриджит Бринк. Об этом 5 мая сообщило посольство Великобритании.

Диппредставительство подчеркнуло, что в Киеве с удовольствием встречают временного поверенного в делах.

«После подписания исторического соглашения о фонде реконструкции Украины <...> Дэвис прибывает на Украину в критический момент, чтобы продолжить политику президента [США Дональда] Трампа по прекращению конфликта и обеспечению прочного мира и процветания на Украине», — говорится на официальной странице посольства США на Украине в социальной сети X (бывш. Twitter).

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс 10 апреля сообщила, что посол США в Киеве Бриджит Бринк покинула свой пост. По информации телеканала CBS News, ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). В тот же день газета Financial Times уточнила, что причиной увольнения Бринк стал рост уровня ее разногласий с администрацией американского лидера и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже, 1 мая, Брюс сообщила, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио назначили американского посла на Кипре Джули Дэвис временным поверенным в делах на Украине. По ее словам, Дэвис — «выдающийся карьерный сотрудник высшей дипломатической службы».