FT назвала причиной увольнения посла США в Киеве разногласия с Трампом

Причиной увольнения посла США в Киеве Бриджит Бринк стал рост уровня ее разногласий с администрацией американского лидера Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 10 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Бриджит Бринк, посол США в Украине, уходит в отставку из-за растущих политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. <…> Ее уход также происходит на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в материале издания.

По информации источников газеты, высокопоставленные американские чиновники сомневаются в готовности Бринк поддерживать политику США по отношению к Украине, а украинские политики оказывают на посла давление, поскольку она относится к ним «слишком критично».

В этот же день представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил о том, что Бринк покинула свой пост. По информации телеканала CBS News, ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).