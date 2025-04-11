Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Мир
Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Армия
Снайперы начали использовать багги для боевой работы
Мир
Трамп заявил о возможном продлении 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин
Общество
ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Мир
СМИ узнали о необъявленном визите принца Гарри на Украину
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
AP сообщило о шести погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон

FT назвала причиной увольнения посла США в Киеве разногласия с Трампом

Financial Times: посол США в Киеве увольняется из-за разногласий с Трампом
0
EN
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Причиной увольнения посла США в Киеве Бриджит Бринк стал рост уровня ее разногласий с администрацией американского лидера Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 10 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Бриджит Бринк, посол США в Украине, уходит в отставку из-за растущих политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. <…> Ее уход также происходит на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в материале издания.

По информации источников газеты, высокопоставленные американские чиновники сомневаются в готовности Бринк поддерживать политику США по отношению к Украине, а украинские политики оказывают на посла давление, поскольку она относится к ним «слишком критично».

В очереди за демократией: куда уходила помощь USAID в странах бывшего СССР
Белый дом вряд ли откажется от столь мощного инструмента влияния полностью

В этот же день представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил о том, что Бринк покинула свой пост. По информации телеканала CBS News, ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025