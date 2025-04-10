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Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк

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Фото: Global Look Press/Eugen Kotenko
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Посол США на Украине Бриджит Бринк покинула свой пост. Об этом 10 апреля сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Она возвращается домой», — прокомментировал он уход Бринк.

При этом, как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленнного чиновника США, ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Государственный секретарь США Марко Рубио намеревался оставить в должности Бринк, профессионального дипломата, и отклонил ее первоначальное заявление об отставке, поданное в январе в рамках стандартной процедуры смены администрации, уточнили в материале.

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Агентство Reuters 28 марта сообщило о том, что оставшихся сотрудников USAID уволят в июле и сентябре. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

Тогда же глава Госдепа Марко Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.

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