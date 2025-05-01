Трамп назначил Джули Дэвис новым послом США на Украине
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио назначили американского посла на Кипре — Джули Дэвис — временным поверенным в делах на Украине. Соответствующее заявление 1 мая сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Президент Трамп и секретарь Рубио назначили посла Джули Дэвис временным поверенным в делах в Киеве в этот критический момент, когда мы движемся к мирному соглашению, чтобы остановить кровопролитие», — указала она.
Брюс сообщила, что Дэвис «выдающийся карьерный сотрудник высшей дипломатической службы». Также она имеет ранг министра-советника и получила богатый опыт в сфере международной дипломатии.
«В данный момент времени министерству требуются лучшие кадры, и посол Дэвис — выбор президента и секретаря», — заключила представитель Госдепа.
Должность посла на Кипре Дэвис занимала с февраля 2023 года.
10 апреля представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил, что посол США в Киеве Бриджит Бринк покинула свой пост. По информации телеканала CBS News, ее отставка вызвана необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). В тот же день газета Financial Times уточнила, что причиной увольнения Бринк стал рост уровня ее разногласий с администрацией американского лидера Дональда Трампа и президентом Украины Владимиром Зеленским.