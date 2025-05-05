Массовая драка произошла на турнире по MMA в Сургуте
Полиция проводит проверку после массовой драки на турнире по ММА, проходившем в торговом центре в Сургуте. Об этом 5 мая «Известиям» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.
В ходе поединка зрители выбежали на октагон, чтобы разнять спортсменов, после этого организатор попытался с помощью охраны удалить болельщиков с мероприятия, и произошла массовая потасовка.
Уточняется, что драка началась с того, что один из бойцов ударил судью. По данным «Газеты.Ru», в полиции начали проверку, по завершении которой будет принято процессуальное решение.
Во время матча плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) 30 апреля между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» произошла массовая драка хоккеистов и болельщиков. Всё началось, когда один из участников подмосковного хоккейного клуба атаковал вратаря противника Егора Корзина.