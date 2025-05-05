Сенатор предупредила о тюремном сроке за некоторые грибы на даче
Сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова предупредила об административной и уголовной ответственности за выращивание на приусадебных участках некоторых видов грибов.
В беседе с aif.ru в понедельник, 5 мая, она подчеркнула, что на дачах нельзя выращивать грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Такими грибами являются, например, панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая или хохлатковая и другие.
«Выращивание за один раз от 20 плодовых тел грибов, находящихся под запретом для выращивания, будет считаться культивированием в крупном размере, от 200 плодовых тел — в особо крупном размере», — предупредила Епифанова.
По ее словам, выращивание от 10 до 100 кустов запрещенных растений классифицируется как культивирование в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.
Помимо этого запрещено выращивать мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей. Она уточнила, что эти растения не стоит путать с маком-самосейкой и шалфеем обыкновенным.
3 мая в Роскачестве предупредили о штрафах за выращивание некоторых видов растений на даче. Особо суровое наказание ждет тех, у кого на участках обнаружат запрещенные растения или грибы в крупном или особо крупном размерах, пишет РИАМО. Например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук, отмечает 360.ru. Также запрещенными растениями являются банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис, пишет RT.
За культивирование запрещенных растений и грибов в крупном размере предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 ч., а также ограничение или лишение свободы до двух лет, отмечает сайт kp.ru. В особо крупных размерах предусмотрено ужесточение наказания вплоть до восьми лет лишения свободы с дополнительным ограничением на два года, сообщает Life.ru.
В мае прошлого года младший юрист Анастасия Асабина предупреждала, что дачников теперь могут оштрафовать за выращивание картофеля на продажу. Она уточнила, что владельцам дач без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 2024 года грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей, пишет ИА Регнум.