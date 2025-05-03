Россиян предупредили о штрафах за выращивание некоторых видов растений на даче

За выращивание некоторых видов растений на садовом участке может грозить штраф. Об этом 3 мая рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

Уточняется, что в список запрещенных растений также вошли банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кат, ипомея трехцветная, роза гавайская, мимоза хостилис и другие. Из грибов нельзя выращивать виды, содержащие наркотические соединения.

Разведение запрещенных растений может грозить штрафом в размере до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов. В некоторых случаях предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

2 марта кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова рассказала о последствиях за выращивание запрещенных растений. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уточняется, что в постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года прописаны запрещенные виды.